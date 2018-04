Lidé posílají kvůli omezením méně SMS z internetu

Dosavadní uživatelé internetové brány pro posílání textových zpráv na čísla v síti Eurotel omezili její používání o třetinu. V minulosti posílali 30 milionů zpráv z brány měsíčně. Brána Eurotelu je omezená od 17. března. Od té doby poslali její uživatelé přibližně deset milionů zpráv, což v přepočtu odpovídá 20 milionům zpráv měsíčně. Ještě méně se používá internetová brána pro textové zprávy do sítě T-Mobile. Z ní v březnu odešel jeden milion zpráv, oproti několika desítkám milionů před zavedením omezení.

Eurotel čekal větší pokles

Pokles zájmu o brány má na svědomí snížená použitelnost. U Eurotelu totiž před odesláním musíte přepsat do formuláře číselný kód (je zobrazený na obrázku u formuláře) a zpráva může mít jenom 60 znaků. Eurotel do odeslaných zpráv z webových stránek a e-mailu přidává reklamní text, který může být dlouhý až 100 znaků. V současnosti využívá reklamy v textových zprávách deset společnosti. Eurotel by rád toto číslo zdvojnásobil.

Eurotel také čekal, že zájem zákazníků o jeho bránu bude mnohem menší. „Pokles odeslaných SMS zpráv nebyl tak razantní, jak jsme původně očekávali. Naším cílem bylo především ztížit přístup ke službě subjektům, které ji zneužívaly ke komerčním účelům a rozesílaly miliony SMS zpráv měsíčně,“ sdělil mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš agentuře ČIA. Nabízí se tak otázka, zda Eurotel vysvětlil omezení své brány zneužíváním komerčními subjekty účelově populisticky či jestli to byl alespoň trochu reálný důvod.

Většina zpráv z internetu je u T-Mobile bezplatná

Mnohem razantnějšího omezení používání své SMS brány dosáhl T-Mobile. Tomu se podařilo snížit počet odeslaných zpráv z internetu z několika desítek na jeden milión za měsíc. Na svědomí to má ale především nutnost registrovat se na portálu T-zones, což mohou udělat jenom zákazníci T-Mobile. Po registraci získají zákazníci v závislosti na zvolené službě 20 nebo 100 zpráv měsíčně do sítě T-Mobile zdarma.

V současnosti posílají zákazníci 80 % zpráv z T-zones bezplatně. Evidentně tak možnost poslat mnohem pohodlněji zprávu z internetu za stejnou cenu jako z mobilu registrované zákazníky příliš nepřesvědčila. Bude zajímavé sledovat změny ve vývoji podílu placených zpráv z T-zones poté, co bude zpoplatněné přeposílání e-mailů. Růst počtu těchto zpráv totiž budou mít jednoznačně na svědomí právě e-maily poslané jako SMS na mobil.

Omezení rozhodně nevedla k pokrytí nákladů na SMS brány

Jediný operátor, který hlásí stále rostoucí zájem o svou internetovou SMS bránu, je Český Mobil. Do sítě Oskar je totiž stále možné posílat textové zprávy bezplatně a bez omezení registrací. V současnosti není vůbec jisté, kdy Český Mobil zpoplatní svou SMS bránu. Až dosud se mu totiž proti zneužívání dařilo bránit technickými opatřeními. V budoucnu mu ale mohou činit problémy stále rostoucí náklady na provoz SMS brány.

Eurotelu ani T-Mobilu se ale rozhodně nepodařilo omezeními otázku pokrytí nákladů vyřešit. T-Mobile může v ideálním případě z provozu SMS brány v T-zones získat několik set tisíc korun měsíčně. Také Eurotel nepochybně z prodeje reklamního prostoru nezískává několik milionů měsíčně, kolik ho současný provoz brány stojí. V současnosti ale oba operátoři teprve sbírají zkušenosti s provozem omezených bran. Rozumné analýzy provozu a konkurenceschopné nabídky zpoplatnění bran se objeví nejdříve za několik měsíců.