Lidé nezlobte se a vyhrajte Samsung X450

Oskar uvedl do novou hru do své SMS herny. Jedná se o populární hru dětských táborů a dlouhých zimních nocí bez televize. Člověče, nezlob se. Již dnes ji najdete v Oskarově SMS Zábavě jako SMS Člověče.

Hráči odesíláním speciální SMS hází virtuální kostkou a postupují se svou figurkou po virtuálním hracím poli do domečku. Jednotlivé hody a úspěšná doběhnutí do domečku jsou odměňovány body. Hra poběží od 22. července do 27. srpna 2004. Třicet hráčů s nejvyšším počtem získaných bodů v tomto období vyhraje mobilní telefon Samsung X450.



Jak na SMS Člověče?



Start hry se provede odesláním SMS s textem CLO HOD na číslo 38383, což je první hod virtuální kostkou. Po každém hodu postoupí figurka o počet políček podle čísla, které padlo. Výsledek vašho hodu zjístíte z SMS, která vám ihned po vrhu přijde. Cena je jednotná pro všechny tarify i pro Oskartu, a to 5,36 Kč včetně DPH za každou odeslanou SMS. Příchozí SMS jsou zdarma.

Co nato ostatní operátoři?

Eurotel má ve svých SMS hrách klasické "vypalovačky" školních lavic, a to Šibenici, Lodě a Kámen nůžky papír. Výhodou je, že cena za jednu zprávu závisí na tarifech hráčů.