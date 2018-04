Lidé nepovažují internet za bezpečný

(ČIA) - Pokud by banky nabídly velmi výhodné podmínky pro využívání internetového bankovnictví, mělo by o něj zájem 17 procent jejich klientů, kteří mají přístup k internetu. Zájem o tuto službu projevují především muži a lidé mladšího a středního věku. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury GfK Praha.

Míra využití internetového bankovnictví je nyní podle GfK nízká a pohybuje se kolem jednoho procenta. Výsledky výzkumu ovšem ukazují potenciál pro nabídku této služby, přestože možnost využívat internet má zatím necelá jedna třetina klientů bank. V zaměstnání má možnost využití internetu 16 procent dotázaných klientů bank, 10 procent doma, sedm procent může internet používat jinde (například u známých nebo v internetových kavárnách) a pět procent ve škole. Téměř 99 procent klientů bank s možností používání internetu souhlasí s tvrzením, že se jedná o důležitý zdroj informací. Třináct procent klientů se však domnívá, že práce s internetem je ztrátou času.

Poskytování bankovních služeb prostřednictvím internetu považuje za poměrně bezpečné 37 procent klientů bank, obdobně je hodnoceno i tzv. elektronické bankovnictví prostřednictvím PC a modemu. V případě phonebankingu a GSM bankingu uvedla alespoň odpověď "spíše bezpečný" jen o něco více než třetina klientů bank. O možnosti rychlého nakupování prostřednictvím internetu je přesvědčeno 69 procent klientů s možností používání internetu, necelá polovina považuje nakupování prostřednictvím internetu za levné.