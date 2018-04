Lidé kupují buď nejlevnější, nebo nejdražší telefony

Výrobci proto k telefonům přibalují nejrůznější dárky, aby ospravedlnili jejich cenu – od plyšáků až po křišťálové přívěsky od firmy Swarovski.

„Zejména o segment telefonů střední třídy opadl v letošním roce zájem, a výrobci tak přístroje nabízejí v balíčcích, aby je zatraktivnili. Zlevňovat už nechtějí,“ uvedl Zdeněk Bárta ze společnosti GfK, která sleduje prodeje elektroniky.

Prostor pro další zlevňování mobilů se zmenšuje. Aby výrobci nemuseli snižovat ceny, přibalují čím dál více dárků.

„Obecně platí, že v průběhu listopadu a prosince se prodá čtvrtina ročního objemu všech mobilů na trhu, proto si výrobci nechávají zlevňování i své marketingové akce právě na toto období,“ dodal.

Podle údajů GfK se za prvních deset měsíců v Česku prodalo zhruba o čtyři procenta méně mobilních telefonů než loni, Vánoce by však měly tento výsledek zlepšit. Meziroční propad by tak ke konci prosince mohl zmírnit na dvě procenta.

Místo slevy dárek

Triky, jak se vyhnout ještě dramatičtějšímu zlevňování, ovšem dodavatelé uplatňují i u dalších druhů elektroniky. K přenosným počítačům se dávají zdarma brašny, k televizím DVD přehrávače či herní konzole a k fotoaparátům paměťové karty nebo v případě zrcadlovek další objektivy. Právě fotoaparátům krize totiž podle statistik dala největší ránu.

Hlavním důvodem, proč letos průměrná cena telefonu neletí dolů tak razantně jako dříve, je to, že se trh mobilů čím dál více rozděluje na špičkové telefony a ty nejlevnější. „Lidé buď kupují telefony za tisíc korun, nebo jdou do chytrých telefonů, jejichž cena se pohybuje nejčastěji od pěti do deseti tisíc korun. O přístroje střední třídy zájem klesá,“ uvedl Jan Samko z vedení internetového obchodu Alza.cz.

Za růstem zájmu o nejdražší přístroje, často s dotykovými displeji či plnohodnotnými klávesnicemi, stojí celosvětově především společnost Apple, jejíž iPhone se stal prvním skutečně masově používaným chytrým telefonem.

„Ještě příští rok bude průměrná cena telefonů stagnovat, v dalších letech by však měla (v Evropě, pozn. red.) mírně růst kvůli očekávanému nástupu dražších přístrojů,“ uvedla pro MF DNES analytička společnosti Gartner Annette Zimmermannová.

Výrobci tlačí dražší modely

Čím dál větší příklon k chytrým telefonům, které překypují funkcemi, očekávají i samotní výrobci.

Například firma LG jde už nyní proti proudu. Přestože Češi koupí nyní mobil v průměru zhruba o 12 procent levněji než před rokem, cena přístrojů této firmy je letos o pětinu vyšší. Podle šéfa tuzemského zastoupení LG Víta Šuberta je to právě kvůli tomu, že se zvýšil zájem o lépe vybavené přístroje.

Dražší telefony by pro výrobce mohly být nakonec spásou, neboť se na ně snadněji dají navazovat služby a další produkty – navigace, mobilní internet, prodej hudby či placené stahování softwaru.

Právě v tomto ohledu má nyní Apple největší náskok. Ten se například Nokia snaží dohnat svým projektem Ovi. Ten je jakýmsi internetovým tržištěm, přes který si majitelé Nokií mohou stahovat například hry, mapy či hudbu.

Jak se ale ukazuje ve Spojených státech, přílišné užívání pokročilých funkcí v telefonu může způsobit i problémy. Například americký operátor AT&T má s uživateli iPhonu problémy, neboť jejich neustálé připojení k internetu příliš zatěžuje síť, která si tak žádá další investice.

Nyní AT&T, jež má v USA na prodej iPhonu exkluzivitu, dokonce přemýšlí o tom, jak přimět uživatele chytrých telefonů k jejich střídmějšímu surfování po síti.