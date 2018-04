Lidé by mobilem platili za jízdenku, odpad nebo poplatky za psa

Do budoucna ovšem o využití mobilu na placení účtů zvažuje podle průzkumu stále více Čechů. Pokud by poplatky, které lidé hradí, mohli platit pomocí mobilního telefonu, celé dvě pětiny z nich by se o tuto formu platby rozhodně zajímaly. Dohromady s těmi, kteří již mobil takto používají, tak má o konkrétní platby prostřednictvím mobilních telefonů zájem zhruba jedna polovina obyvatel mladších 50 let.

"Lidé by rádi využili mobilního telefonu k platbám za parkovné, poplatků na úřadech, jízdného v MHD, ale také poplatků za odpad a za psa," uvedl ředitel společnosti Westminster Tomáš Studeník. Zároveň ovšem dvě pětiny obyvatel přiznávají své obavy z novinek, nových technologií, jedna desetina tyto obavy dokonce popisuje jako silné.

Potenciál pro zvýšení zájmu o platby prostřednictvím SMS je podle Studeníka především mezi lidmi, kteří z časových důvodů platí své služby na poslední chvíli, u těch, kteří platí přes internet, u lidí mladších 30 a u všech, kteří jsou se současným způsobem úhrad svých plateb nespokojeni.

Více než tři čtvrtiny těch, kteří již placení přes mobil využívají, jsou s danou službou spokojeni. Hradí tak především poplatky za parkování a jízdné. Uživatelům této služby vyhovuje praktičnost, pohodlnost, jednoduchost a rychlost. Více než čtyři pětiny lidí o možnosti využití mobilního telefonu ví, ale nevyužívají ji a ani ji neplánují využívat.

Mezinárodní společnost Westminster, která se věnuje zkvalitňování a zefektivňování výkonu státní správy a samosprávy a jejímu většímu zacílení na potřeby klientů, provedla průzkum zaměřený na nejcharakterističtější pravidelné a nepravidelné platby v prvních 14 dnech července mezi více než 1000 lidí ve věku 18 až 50 let.