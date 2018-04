Lidé by dali přednost mobilu před čokoládou i sexem

Mobilní telefon představuje pro některé jedince takovou závislost, že předčí všechno ostatní. Dvaašedesát procent respondentů v ojedinělé anketě přiznalo, že by se raději vzdali čokolády než svého mobilu. Třiadvacet procent dotázaných by oželelo alkohol a 8 procent by dokonce zapomnělo na sex.

Anketa internetového poskytovatele probíhala mezi tisícovkou Britů. Tři čtvrtiny respondentů potvrdily, že by bez svého mobilního telefonu nevydržely déle než čtyřiadvacet hodin.

"Mobil už dnes lidé nepoužívají jen kvůli telefonování a posílání textových zpráv," říká generální ředitel zmíněného poskytovatele a upozorňuje, že je současně jejich kalendářem, budíkem či třeba herní konzolí.

Společnost zároveň zkoumala, jakou formou lidé v současnosti komunikují nejvíc. Dvaašedesát procent dotázaných uvedlo, že za uplynulý měsíc neposlali jediný klasický dopis. Devatenáct procent to dokonce neudělalo za celých předešlých pět let.