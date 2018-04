Lidé a PDA... (1)

Michal Jelínek je ředitelem divize podpůrných služeb v Komerční bance - patří tedy do top managementu tohoto velkého finančního ústavu. Protože vím, že používá od loňského roku Palm, položil jsem mu několik otázek. A protože se s Michalem známe, odpusťte nám, milí čtenáři, to tykání :-).

Michale, prozradil bys našim čtenářům, jaký Palm používáš ?

Používám IBM Workpad 3c a jsem s ním celkem spokojen. Nicméně vývoj jde nezadržitelně dopředu, a proto bych velmi rád brzy upgradoval na něco lepšího.

Pomáhá ti Palm ve tvé náročné práci?

Palm mi samozřejmě pomáhá. Ve vztahu k němu jsem prošel už dvěma etapami - od naprostého nadšení (nekritického) po úplné zatracení (nekritické). Teď se k němu racionálně vracím, protože je to opravdu velký pomocník.

Najdeš na Palmu prostor (časový a paměťový) i pro nějaké "nepracovní" programy (hry a tak podobně)?

Svého Palmíka využívám z 99 % pouze k pracovním účelům, jinak nic moc. Jsem navíc opravdu skeptický k nápadům, jako jsou elektronické knihy. Asi to bude tím, že pro práci s textem silně upřednostňuji hardcopy...

Co ti vadí nejvíc na stávajícím modelu?

Několik věcí - jednak kontrast displeje. Při špatných světelných podmínkách nic moc. Dále monochromatický displej a logika ovládání softwaru poněkud odlišná od notebooku (mám IBM Thinkpad). Když si zvykneš využívat Outlook, tak by se hodilo něco úplně stejného i na Palmu...

A taky pořád váhám nad tím, zda pro psaní používat nástroj dodaný s Palmíkem, nebo pořídit multifunkční, který jsem viděl u tebe (tužka Senator, pozn. redakce). Na druhou stranu - propisky pořád někde ztrácím, takže bych měl asi velkou spotřebu...

Říkal jsi, že plánuješ pořízení lepšího Palmu. Co by měl umět?

Rozhodně chci nový model - zdá se mi zajímavý Palm m505 nebo klon IBM C505, dnes jsem se byl podívat na Cassiopeu (barevná, 16MB, TFT displej - vypadala pěkně, ale je trochu větší a tlustší), pátrám po tom, kde bych si mohl prohlédnout tu novou HandEru s větším displejem (bylo by to fajn na Excelové tabulky, s kterými se čas od času potýkám) apod. Váhám, váhám. Ale vzhledem k tomu, že mi na ceně až tak moc nezáleží, tak si určitě vyberu. Jeden čas jsem dokonce uvažoval i o Psionu, ale to už mě přešlo. Na psaní, když stojíš někde na ulici, není klávesnice žádná sláva.

Moje požadavky: barevný, dobře kontrastní displej, spíše lehčí a tenčí, intuitivní ovládání a trocha reprezentativnosti. Soft: super time management a tasks, excel a word reader - needituji, pouze čtu a něco na poznámky. Taky email a SMS.

Prozradíš svůj osobní Palm TOP5 (nejpoužívanější programy)?

TOP5 nemám - vlastně užívám hlavně Datebk4, Quicksheet a ty ostatní jménem neznám - nejsem náročný uživatel. Využil bych u nového PDA i hlasový záznamník.

Čteš někdy Palmare.cz?

Palmare čtu poslední dobou dost často - každý den. Je to super zdroj informací o Palmech pro takové uživatele, jako jsem já. Jenom bych uvítal u popisů softu více informací ohledně funkčnosti pro pouhého uživatele a snímky obrazovek :-))).