Licenční politika programů firmy Artsoft Co vám vysvětlí tento dokument Pokud změníte jméno uživatele, musíte provést novou aktivaci

Při každé nové instalaci, je třeba provést novou aktivaci

Aktivovanou licenci lze uchovat zálohováním na stolní PC Obsah licenční dohody

Licenční dohoda je uzavřena mezi uživatelem a společností ArtSoft (výrobce) a týká se práv k užívání program ArtSKey 4.0. Podmínkou licence je používání programu jen na jednom počítači. Pouze jeden uživatel

Licence je uzavřena pouze mezi jedním uživatelem. Uživatel je identifikován jménem. Jméno uživatele je nastaveno v ovládacích panelech. A zároveň se vyskytuje v nastavení systému. Změnou jména uživatele u aktivované licence dochází ke změně podmínek licence. Je třeba ověřit zda je licence stále platná, proto přejde program do demo režimu a musí se provést nová aktivace.

Nastavení jména uživatele Z hlediska licence jsou například tato jména naprosto odlišná: Jan Novak, Jan Novák, Novák Jan, NOVÁK J. Po provedení aktivace, doporučujeme jméno neměnit.

Všimněte si: "Registrován jako ..." Pouze jedna instalace

Užívání programu je v rámci jedné licence možné pouze na jednom počítači. Každá instalace je identifikována instalačním kódem. každá instalace má svůj vlastní jedinečný kód. Instalační kód je zobrazen v registračním formuláři (ikona programu En/CZ, volba registrace). Nebo je zapsán v registračním formuláři "ArtSKey Registration form.txt". Instalační kód je základní informace pro vytvoření aktivačního kódu. Při každé nové instalaci (nebo opakované instalaci po smazání obsahu počítače) je třeba ověřit, zda je licence platná, proto se musí provést aktivace.

Instalační kód je při každé instalaci jiný! Zálohování a obnovení

Jediným způsobem, jak uchovat aktivovanou licenci programů ArtSKey je zálohování (a následné obnovení) na stolní PC pomocí funkcí, které jsou dostupné v programu "Mobile Devices." Pokud dojte ke ztrátě dat je možné kdykoli obnovit aktivovanou licenci z platné zálohy. (Upozornění: Protože instalací české podpory dojde ke změně systémových nastavení na počítači, je nutné přesně dodržet postup zálohování a obnovení tak, jak je popsán v nápovědě k programům ArtSKey.) Příbuzná témata Licenční ujednání

Registrace programu ArtSKey přes Web

Stručný postup instalace a registrace programu ArtSKey

Podrobný návod k programu ArtSKey: Jméno uživatele a registrace

Instalace a aktivační kód

"Co jsem udělal špatně?" (opakovaná aktivace)

