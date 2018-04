Licenci na druhý mobilní internet získá T-Mobile

Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz bude udělena společnosti T-Mobile, jejíž žádost se umístila ve výběrovém řízení jako první v pořadí. S uvedenou společností budou v nejbližší době zahájena jednání o podmínkách udělení této licence. Vyplývá ze zprávy Českého telekomunikačního úřadu.

Tendru se účastnily ještě dvě společnosti. Avšak ani Eurotel ani České radiokomunikace neprošli sítem českého regulátora. Je dost pravděpodobné, že T-Mobile bude provozovat na nově získané frekvenci technologii FLASH-OFDM.

Co to je FLASH-OFDM?

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) je poměrně univerzální a relativně stará přenosová technika. Její počátky sahají do 60. let minulého století a její základ – tedy Frequency Division Multiplexing (známý též jako FDMA neboli metoda rozdělení pásma používaná třeba u rozhlasového vysílání) - je pak ještě o dobrých pár desítek let starší. Ostatně s OFDM se lze setkat i u některých xDSL technologií. Důvodem, proč se začala rozšiřovat až teď, je to, že před těmi téměř 50 lety nebyly k dispozici levné elektronické obvody, které by byly schopny OFDM používat.

Ono slůvko FLASH kromě toho, že naznačuje, že se patrně bude jednat o něco rychlého, znázorňuje především zkratku pro Fast Low-latency Access with Seamless Handoff, z čehož je pro koncového uživatele nejdůležitější ono Fast (neboli rychlé) a Low-latency (neboli s nízkou latencí, v praxi v řádu desítek milisekund, což je srovnatelné s telefonní linkou).