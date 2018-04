Licence pro DCS-1800 se pravděpodobně zdrží

Podle harmonogramu vydaného Českým telekomunikačním úřadem se pomalu blíží doba, kdy by měly být známy podrobnější informace o licenčním řízení pro třetího mobilního operátora. Doposud zveřejněné materiály totiž přinášejí pouze návrh zásad a vážní uchazeči o post třetího operátora na finální licenční podmínky čekají dosti netrpělivě.

Podle neoficiálních informací si budou muset ještě chvilku počkat. Tendr na třetího mobilního operátora se totiž s největší pravděpodobností dostane do skluzu oproti původně zveřejněným termínům. Kvůli některým nejasnostem se totiž posunul výběr konzultační a poradenské firmy, na jejíž práci je celý běh tendru z velké míry závislý. Navíc ČTÚ patrně popřeje sluchu hlasům mnoha uchazečů žádajících prodloužení lhůty pro předložení nabídek. Pro větší korporace totiž není pouhý měsíc schůdným termínem.

Posunutí termínu výběrového řízení by mohlo tak být až dvouměsíční, přičemž měsíc k dobru by mohli dostat sami uchazeči o licenci. To sice zdrží předpokládané spuštění DCS-1800 sítě, na druhou stranu to přinese více času na zpracování kvalitních nabídek.

Zde připojujeme původní orientační návrh časového harmonogramu přípravy, organizace a vyhodnocení výběrového řízení