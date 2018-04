Licence: Orange, nebo Český mobil?

Jako vždy se v tomto článku budu opírat o neoficiální, leč velmi důvěryhodné informace, takže je opět berte bez záruky, se zárukou bude (snad) pouze ministerský podpis pod licencí.

Co se všechno událo? Kromě toho, že vrchní ředitel ČTÚ ing. D. Stádník předal ministrovi Peltrámovi vyhodnocení tendru, tedy shortlist s pořadím čtyř nejlépe obodovaných zájemců, nestalo se ničehož, až na malé výjimky. Nejdůležitějším poznatkem zůstává, že ať je pořadí jakékoliv, rozhodnutí je na ministru Peltrámovi, potažmo celé vládě, která se sejde 29. září (letošního roku). Snad už naše nervy nebudou dále napínány a budeme moci ze série článků "kdo to vyhraje" plynule přejít k sérii "proč to vyhrál tenhle" a "kdo za to může"...

Nicméně sumarizujme. Jak jsme již minulý týden informovali, pořadí je toto:

Český mobil (TIW + IPB) - 149 bodů Orange (Orange + GiTy) - 131 bodů CrysTel (GTS + Vodafone AirTouch) - 112 bodů Vlna+ (France Telecom + Bonton) - 109 bodů

(Zaokrouhleno na celé body)

Výběrová komise neshledala žádné důvody, proč některou z těchto nabídek vyřadit z doporučení, což znamená, že na 11 doplňujících otázek výše uvedení uchazeči podle výběrové komise odpověděli uspokojivě tak, aby to nezavdalo příčinu k jejich vyřazení. Čeho se týkaly otázky a jaké na ně mohly být odpovědi, si rozebereme později, ostatně o otázkách se tu již psalo.

Pokud bych měl výše uvedené shrnout, pak bych mohl použít přibližně tuto větu: "Na základě výše uvedeného Řídící výbor doporučuje, aby ministr dopravy a spojů vydal pověření společnosti Český mobil." - Tato věta také bude pro tento tendr s největší pravděpodobností osudová a vynáší shrnující soud ČTÚ nad vyhodnocením tendru pro ministra Peltráma.

Pokud nedojde k nějaké dramatické změně ve výběrovém mechanismu (dražba mezi čtveřicí finalistů), lze vzíti za dogma, že vybírat se bude mezi Českým mobilem (ten má mnoho odpůrců) a Orange. Je tedy vhodná chvíle si tuto dvojku srovnat. Nejlepším srovnáním by bylo porovnání potenciálních odpovědí na 11 otázek výběrové komise, ale spokojíme se s výběrem několika témat, neboť metody financování pro nás nejsou zřejmě tak zajímavé a ostatně všichni uchazeči tvrdí, že je mají zajištěny.

Zkušenosti s DCS-1800

Zajímavou položkou pro nás bude otázka zkušeností. Porovnejme tedy zkušenosti Orange s TIW. Je třeba ale připomenout, že v případě TIW není započítáván podíl na trhu v Kanadě realizovaný přes Telesystems, a to z toho důvodu, že nejde o dceřiné společnosti, ale pouze o akcionářský vztah. Počty klientů v jednotlivých sítích jsou přepočítávány na majetkový podíl TIW nebo Orange v místním operátorovi. Počty dle Global Wirelles, nezapočítáváme pagingové sítě.

TIW

V případě TIW také není zahrnut výsledek společnosti Dolphin, která provozuje radiové trunkové systémy především na technologii TETRA - Dolphin má v 6 zemích Evropy celkem 290 000 klientů, přičemž vztaženo na majetkový podíl v těchto sítích, se jedná o celkem 222 700 klientů TIW.

Stát/Síť typ sítě start operátora celkem uživatelů podíl TIW poměrní uživatelé Brazílie Teleming AMPS/TDMA 1993 580 000 7,8% 45 000 Tele Norte AMPS 1994 260 000 7,4% 19 200 Americel TDMA 4. kvě. 1997 182 000 16,0% 29 200 Telet TDMA 1. kvě 1999 82 700 18,0% 10 000 Rumunsko MobiFon (Connex) GSM 900 kvě. 1997 428 100 62% (10% má Vodafone AirTouch) 265 400 Indie (Rajasthan) GSM 900 kvě. 1997 10 600 33,5% 3 800 Čína (Hunan) GSM 900 1999 17 600 49% 6 600 celkem 1 561 000 379 200

Z tabulky vyplývá několik faktů - TIW se především rádo presentuje jako držitel Čínské licence, nikdy ale nadodává, že se jedná o licenci pouze v provincii Hunan, a to ještě pro testovací provoz. Podobně indická síť se týká pouze Rajasthanu a síť je velmi malá.

Jedinou faktickou referencí pro GSM tak je pro TIW Rumunský Connex, kde má cca. čtvrtinovou kleintskou převahu nad druhým konkurentem MobilRom (podílníkem je tu France Telecom). Výstavbu sítě Connex ale zajišťoval AirTouch Vodafone, který ji kompletně kontrahoval u Ericssonu. Penetrace mobilních telefonů v Rumunsku je velmi nízká, Connex je navíc chápán jako síť méně kvalitní, leč levnější.

TIW tedy nemá žádné zkušenosti s provozem sítě DCS-1800 ani s provozem kombinovaných sítí GSM/DCS. Na žádném trhu není třetím operátorem, firma sama nikdy nestavěla digitální síť nad 100 000 klientů, s jejímž provozem ČTÚ požaduje mít zkušenosti. TIW nefiguruje na žádném z klíčových trhů, nikdy nestavěla rozsáhlé sítě GSM/DCS, a tedy nelze čekat úspory na technologickém vybavení, jakých dosahují velkoodběratelé.

Orange

Firma byla třetím operátorem na Britském trhu, její začátek nebyl příliš slavný, ale po době jisté agónie přišla radikální změna technologického přístupu a marketingu a dnes je firma chápáná především jako marketingový leader trhu a inovátor.

Connect Rakousko DCS-1800 1998 300 000 17,45 118 000 KPN Orange Belgie DCS-1800 duben 1999 start září 1999 - 12000 Už. 50% 6 000 Orange Švýcarsko DCS-1800 1998 start červen 1999 - 100 000 Už. 42% 50 000 Orange UK DCS-1800 1994 3,14 mil 100% 3,14 mil celkem 3,55 mil 3,31 mil.

Několik dalších vysvětlivek. V Belgii měl Orange odstartovat v dubnu 1999 s pokrytím 80% do června 1999, jak se zavázal v licenci. Orange odstartoval v září 1999 s pokrytím 60%. Ve Švýcarsku Orange pokryl 50% za 14 měsíců. Zdá se, že ani Orange nebere svoje sliby moc vážně.

Podobně rušno je v otázce počtu klientů - na české tiskové konferenci Orange uváděl pro Švýcarsko 100 000 klientů, ve Švýcarsku je ale uváděno 30 000 klientů ke konci srpna 1999. Ostatně, hezký německý článek o sítích ve švýcarsku je zde v místním populárním magazínu Cash.

Jak vydíte, neúplatně jsem nenechal suchý chlup ani na jednom z operátorů - ostatně, škraloup najdete na každého, jde jen o to, dát si s tím tu práci.

Nicméně z jakéhokoliv porovnání vyplývá, že TIW má oproti Orange zkušenosti minimální a nemá žádné zkušenosti s výstavbou sítě, kterou chceme v ČR. Otázka, kterou je zde třeba si položit, zní: jak je možné, že tento uchazeč předložil s přehledem nejlepší nabídku, když s takovou sítí nemá žádné zkušenosti? Odpověď najdete v článku "Jak vyhrát licenci snadno a rychle".

Hlavním důvodem, proč TIW vede proti Orange, jsou ceny - na jejich základě svoji nabídku projel na celé čáře k obecnému překvapení Nový mobil (Telenor/Aliatel) a k překvapení ji vede Český mobil. Proč tomu tak je, je náplní dalšího článku.

Chtěl bych se zmínit o dalším problému, jímž jsou nabízené služby. Jak TIW, tak Orange plánují mnoho doplňkových služeb, nicméně jak tomu bude doopravdy, nám řekne až praxe. Faktem zůstane, že Orange s nimi má zkušenosti a v GSM světě patří mezi inovátory, TIW bude stavět na zelené louce, neboť ani Indie ani Brazílie nepatří mezi trhy vyžadující pokročilé služby. U většiny otázek výběrové komise se dostáváme do oddělení, kde o splnitelnosti slibů rozhodují zkušenosti a jinde odvedená práce.

Konsorcium Český mobil nepatří v novinářské obci mezi favority tendru, obecně panuje názor, že místo kvalitní nabídky tu funguje lobbing všemocné IPB a jejího mediálního zázemí. Právě okázalá a poslední dobou až provokativní jistota Českého mobilu, co se získání licence týká, nevynesla Českému mobilu nic jiného, než pověst lobbisty, ne-li něčeho horšího. Zdá se, že konsorcium je si toho vědomo - poslední dobou nechystá žádné akce pro novináře a větší mediální aktivity si již odpouští, pokud vynecháme vliv jejich "vlivové" agentrury na některá média.

Každý příběh musí mít nějaký závěr. Jaký závěr má tento příběh? Vzhledem k tomu, že v naší nepřehledné politické scéně jsou peníze IPB jedním z mála jednotících faktorů, lze jen těžko počítat s tím, že vláda půjde proti názoru výběrové komise a vybere operátora, který má zkušenosti. Je pravdou, že ministr Peltrám požádal jednotlivé účastníky výběrového řízení o jejich osobní stanovisko a názory, je také pravda, že doporučení Českého mobilu není jednomyslné.

To ale na věci zatím nic nemění - Český mobil, ať už je to s jeho zkušenostmi jakékoliv a ať už prohrál kolik jiných tendrů, má momentálně největší šance stát se třetím českým operátorem. Bohužel nikoliv na základě svého přínosu, ale na základě vhodně zvolené cenové politky. A to je největší chyba na straně ČTÚ - jenže o tom je jiný článek.