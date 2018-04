Licence DCS-1800 - kdo s kým a kdy?

Licenční tendr o DCS-1800 je napínavá záležitost, kterou je zajímavé sledovat. Pravda, většina informací zde předkládaných, jako vždy, pochází z neoficiálních zdrojů, ale je to také to jediné, díky čemuž si můžeme udělat obrázek.

Především je jisté, že původní harmonogram tendru nebude dodržen - vrchní ředitel ČTÚ ing. Stádník na DCS Fóru koncem března potrvdil, že tendr bude o několik týdnů zdržen a že žáleží především na zákonem požadovaných lhůtách, kdy se vše pohne dále. Ze strany ČTÚ nyní probíhá výběrové řízení pro firmu připravující tendr.

To dává určitý čas ostatním firmám, aby zauvažovali nad vývojem situace - k tomu koncem mělo určitou měrou přispět i DCS-1800 Forum, které jsme ve spolupráci Dynamic Relations pořádali koncem března v Praze.

Především se ukázalo, že velké množství firem je zatím ve stavu váhavosti - ačkoliv se proslýchá, že více jak dvacítka firem dodala svoje komentáře a připomínky k návrhu licenčních podmínek, až samotný vzhled licenčních podmínek určí, kolik firem se do boje o licenci opravdu pustí.

Boj o licenční má totiž nepříjemný aspekt - nevraný poplatek ve výši cca. 4-8 mil Kč. Ten musí každý uchazeč složit před vyzdvihnutím dokumentace. To není tak málo, takže neúspěšný uchazeč o tuto částku přijde. Firma, která nevidí alespoň trochu reálnou šanci toho, že by mohla v tendru vyhrát, do tendru nepůjde. Stejně tak do tendru nepůjde, když budou licenční podmínky nevýhodné pro třetího operátora.

Nejhalasněji svůj zájem o třetí licenci presentuje Aliatel. Aliatel ovšem koncem dubna opouští Václav Mach, marketingový ředitel - a to není příliš vhodná doba, už proto, že v čele Aliatelu sedí ing. Hubka, jenž je mimo jiné předsedou představenstva a kumulace funkcí nasvědčují spíše tomu, že Aliatel ne a ne obsadit napevno vysoké posty ve firmě.

Navíc majitel Aliatelu - RWE - nyní upouští od svých aktivit v pevných sítích v SRN, což může být vnímáno jako nepříznivý signál. Domnívám se spíše, že RWE prchá z přeplněného německého trhu, kde funguje 80 tvrdě konkurenčních společností. Do konsolidace by RWE muselo investovat značný balík peněz a to se mu pravděpodobně nechtělo. Proto také O.tel.O přenechalo Arcoru. Neoficiální informace říkají, že RWE projevilo zájem posílit svoji majetkovou pozici v Aliatelu - resp. odkoupit jej. Pokud se to RWE podaří - a to není jisté, ačkoliv české energetické společnosti možná rády upřednostní hotovost před vidinou budoucího zisku - je otázkou, zda RWE bude tlačit na třetí mobilní licenci tak fest, jako to Aliatel dnes deklaruje.

GTS je další firmou, která po třetí licenci prahne - ačkoliv navenek méně viditelně, než Aliatel. GTS má slušné finanční zázemí, zkušenosti a především si do firmy natáhlo dostatečnou lidskou rezervu, což je klad, který se počítá. Navíc GTS hodlá být významným hráčem na českém telekomunikačním trhu a do toho licence na DCS-1800 zapadá. Jenže stezky, kterými GTS brojí za licenci, jsou velmi nezřetelné. Rozhodně si ale GTS zaslouží být jmenováno stejně s Aliatelem mezi nejvážnějšími kandidáty.

Zajímavý může ještě být vývoj ve společném podniku Českých Radiokomunikací a TeleDanmark. Oficiálně ještě nevíme, že se jmenuje CzechTel, stejně tak oficiálně nevíme, že významné pozice ve firmě zaujal bývalý vicepresident SPT Telecom Michal Čupa se svým kolegou J. Hladkým a dále bývalý šéf NetForce Z. Linhart. Pokud se k nim přidá Václav Mach z Aliatelu, bude to již docela silná sestava.

Jenže CzechTel by se kvůli majetkové vazbě na stávajícího operátora (Čra mají výrazný podíl v RadioMobilu) boje o třetí licenci neměl účastnit. Podle některých informací to přeci jen zkusí a to pravděpodobně skrze spojenectví s Telenorem. Telenor přes norský Telenor Mobile by do licence rád zasáhl, ale sám na to sílu mít nebude. Prč tedy ne s Radiokomunikacemi, ať už přes jakoukoliv jejich dceřinou firmu…

Zajímavé bude, jak se zachová GiTy. To se zatím striktního rozhodnutí straní - licence je drahá věc a boj o ni se nevyplatil GiTy již před třemi lety, když se hrálo o druhou GSM licenci. Tehdy GiTy opustil předčasně France Telecom a nahonem sehnaný Mannesmann situaci nezachránil. Ovčem Mannesmann je při chuti a podle posledních zpráv půjde do hry o třetí licenci v Čechách také. S GiTy nebo s někým jiným? Nevíme…

K tomu je třeba připočíst houfně se hřadující významné zahraniční operátory, kteří si vytipovávají potenciálního partnera. Pro nás ale bude ponejvíce zajímavé to, která z českých firem licenci dostane, než to, kdo ze zahraničí ji při tom bude asistovat.

U ostatních jsem trochu pesimistou - Rann GlobalNet nepatří mezi příliš hovorné a navíc má dosti práce se svojí fixní sítí v místech pilotního projektu. ČD-Telekomunikace jsou se svojí pověstí a vlastníkem mimo hru do doby, než je někdo koupí.

Toliko novinky v DCS-1800. Čekání pokračuje.