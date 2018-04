Libovolné logo pro Nokii za pár vteřin

Dnešní článek je dalším pokračováním našeho (vašeho) seriálu o rozličných prográmcích (softwarech) pro mobilní telefony. Jestli si dobře vzpomínáte, již jsme tu měli Siemens a Ericsson. Dnes přichází na řadu software pro telefony Nokia.

Software, o kterém bude řeč se nazývá Logo Manager for Nokia Phones. A co vám tento program umožní? Můžete si vytvořit libovolný nápis, obrázek, nebo logo a následně jej buďto pomocí kabelu nebo přes IrDA port nahrát do svého telefonu. Stejně tak můžete logo poslat, prostřednictvím mobilu ve formě SMS na jakékoliv jiné mobilní telefonní číslo.

Nyní přistupme k samotnému programu. Logo Manager si můžete stáhnout zde. Jedná se o shareware. Nabízí nejen vytvoření a zaslání na váš, kamarádův, kolegův, partnerův nebo jiný mobilní telefon pouze loga operátora. Stejně tak si můžete vytvořit logo skupiny volajících, uvítací pozdrav, nebo obrázek. Při nainstalování a otevření programu se vám na monitoru zobrazí klasické "windowsovské" okno. V horní části okna je panel s ovládacími prvky, kde máte možnost otevřít nové / staré logo, uložit logo, kopírovat, vložit. Dále si můžete vybrat typ loga (operátor logo, uvítací pozdrav a podobně). V téměř celé horní polovině je zobrazeno pomocí bodů (pixelů) okno, imitující displej vašeho telefonu. Toto okno mění velikost, podle zvoleného typu loga (operátor logo, logo skup. volajících - 72 x 14 pixelů, obrázek - 72 x 28 pixelů, uvítací pozdrav - 84 x 48 pixelů). Do tohoto okna jednoduše "nakreslíte" libovolný obrázek (nápis) a to tak, že do jednotlivých políček klikáte levým tlačítkem myši. Ta se vám zbarvují černě. Pokud se spletete, nic se neděje. Pravým tlačítkem "začerněné políčko" opět vrátíte do původního stavu. Také můžete vytvářet přímky, kruhy a čtverce (plné i prázdně), označit si plochu a rovnou do ní vkládat písmena. Práce s tímto softwarem velmi připomíná program "Paintbrush".

Když je hotovo, stačí logo ikonkou na ovládacím panelu "uploadovat" do vašeho telefonu nebo zvolit "odeslání loga na jiný telefon", zadat telefonní číslo a logem potěšit (případně rozčílit) někoho jiného.

Tento software ještě nabízí jako malý bonus vytvoření a zaslaní textové zprávy, editaci vyzváněcího tónu a aktivaci funkce "Network monitor" ve vašem přístroji.