Líbí se vám vaše telefonní číslo? Rozlučte se!

Pokud jste si objednali číslo na přání tak, aby vám ladilo se jménem, znakem firmy nebo oblíbenou kravatou a zaplatili jste za toto číslo solidní sumičku, máme pro vás smutnou zprávu. Pokud doufáte, že v již zastarávajícím a místy krajně nepřehledném očíslovacím plánu českých telefonních sítí dojde k debordelizaci, mám pro vás zprávu dobrou.

Zkráceně řečeno, ČTÚ přišlo s konkrétním návrhem na změnu očíslovacího plánu telefonní sítě tak, aby vyhovoval liberalizačním požadavkům, chystané konkurenci i evropským zvyklostem.

Pokud opomineme skutečnost, že dojde ve velmi blízkém časovém horizontu (účinnost očíslovacího plánu má být k 1. červenci 2000) k sjednocování tarifních plánů, protože tarify se budou nadále dělit na místní a dálkové, nikoliv ještě na několik stupňů dálkových tarifů. To se ale nedotkne mobilních sítí.

Mobilních sítí se především dotkne změna předčíslí. Zatímco EuroTel dostane předvolbu 72, předvolbu 73 dostane RadioMobil a 74 fasuje Český Mobil, za tím bude následovat sedmimístné číslo mobilního telefonu. NMT síť EuroTelu bude mít předvolbu 711 a paging 712-713, za nimi následuje šestimístné číslo.

Jaká bude struktura telefonního čísla? V pevné telefonní síti dojde ještě k jedné změně. Nám doposud známá meziměstská předvolba se vlastně rozdvojí a první číslo bude rozlišovacím číslem operátora telefonní sítě. Český Telecom dostane číslo 2, ostatní zatím dostanou 3x (například 32=Fatcom). Teprve za toto číslo přijde něco jako dosavadní meziměstský rozlišovací kód a číslo bude použitelné v celku se všemi těmi "předvolbami" - například volání do Brna (5) sítě Českého Telecomu (2) čísla 4225489 bude vypadat tak, že vytočíte číslo 254225489.

Před volbou národního čísla je nutné při volbě z pevné sítě do jiné pevné sítě v jiném OMS (obvod místní sítě) předřadit přestupný znak "0" (nula), indikující, že následující číslo volané struktury je národním směrovým číslem.

Je pravděpodobné, že mobilní operátoři se budou snažit klientům ponechat původní telefonní čísla, změnit by se vlastně měla jen předvolba. Například RadioMobil ale bude muset změnit čísla svých interních telefonních služeb, které očíslovacímu plánu příliš neodpovídaji, například zkrácené volání na infolinku ve tvaru 4603 by mělo mít předsazenou hvězdičku.

Poznámka na závěr: to vše je návrh ČTÚ a ten může do své kodifikované podoby doznat změn. Takže zatím vyčkejme času, co se bude dít.