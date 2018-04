Liberalizovat ano, ale nepřehánět to!

Hnacím motorem liberalizace telekomunikací v celé Evropě (tedy nejen EU) je tlak ze strany Evropské komise (EK). Pro členské státy EU jsou totiž její nařízení a normy (direktivy) závazné – jsou nadřazené lokálním zákonům. A ostatní státy snažící se stát členy EU tato nařízení zavádějí do svých právních řádů také.

Liberalizace telekomunikací je složitý problém – žádný evropský stát ve své novodobé historii neřešil problém podobného rozsahu. Evropská komise pro celý proces liberalizace a dohled nad regulací telekomunikací vyčlenila nemalé prostředky – a to jak finanční, tak lidské. Liberalizační problematikou se zabývá několik úřadů. My jsme konkrétně navštívili generální ředitelství Informační společnosti (Directorate-General Information Society). Tento úřad podléhající přímo Evropské komisi zaměstnává přibližně tisíc lidí. Osm set se jich zabývá různými projekty snažícími se zjistit, jak by mezi sebou jednotlivé země mohly lépe spolupracovat v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Dalších 150 zaměstnanců má na starosti dohled nad regulací a liberalizací telekomunikací. Tento úřad také vydává hodnotící zprávy jednotlivých zemí v oblasti telekomunikací.

Našimi průvodci tímto úřadem byli C. Berben (zástupce vedoucího oddělení regulace telekomunikací), P. Rodford (vedoucí oddělení Implementace regulační koncepce) a R. Harris (pracovník EK). Samotná Informační společnost nepůsobila jako akceschopný orgán snažící se o urychlenou liberalizaci. Z příspěvků našich průvodců byly zřejmé obavy z příliš uspěchaných deregulačních kroků, které by byly vůči současným dominantním operátorům příliš tvrdé.

Operátoři už nejsou monopolní, ale “pouze” dominantní

Protože alespoň na papíře liberalizace proběhla téměř ve všech evropských zemích, neexistují už žádní monopolní operátoři. Nyní se jim říká dominantní. A dominantních operátorů může být na jednom trhu více. Podle doporučení EK lze za dominantního operátora považovat každého, který má na jednom trhu větší než 25% podíl. To znamená, že za dominantního lze považovat jak bývalého monopolního operátora, tak i jeho jediného konkurenta v okamžiku, kdy získá 26% tržní podíl. Konkrétně v České republice máme dominantní operátory tři. Český Telecom je dominantní mezi operátory pevných linek. A z mobilních operátorů jsou za dominantní považováni EuroTel a RadioMobil.

Mezi zástupci EK a dominantních operátorů se vedou spory o to, jaká by měla být určující hranice, jestli je operátor dominantní. Ze strany zástupců ETNO (European Public Telecommunications Network Operators‘ Association – asociace převážně bývalých monopolních telekomunikačních operátorů) proti těmto omezením zaznělo i několik velmi rozumných argumentů. Když se totiž některý operátor stane dominantním, přinese mu to spoustu povinností. Musí připojit každého zákazníka, který o to požádá (jde o tzv. univerzální službu) a musí povinně uzavřít propojovací dohodu s každým operátorem, který o vzájemné propojení sítí projeví zájem.

Zpomaluje přísná regulace rozvoj telekomunikací?

Podle ETNO tyto kroky vedou operátory k tomu, aby v určitý okamžik – těsně pod hranicí dominantnosti – přestaly rozvíjet služby a získávat nové zákazníky. Bude to pro ně totiž méně výhodné. Jenže pokud tento regulační prvek způsobí, že na trhu bude působit více operátorů, bude to znamenat také větší konkurenci a zpravidla i nižší ceny pro koncového zákazníka. Požadavkem ETNO je, aby regulace telekomunikací nebyla trvalá, ale aby skončila po vzniku standardního tržního prostředí.





Zástupci asociace ETNO odpovídají na otázky týkající se liberalizace telekomunikací

Zástupce ETNO, který si nepřál být jmenován, nám sdělit, že tato asociace se snaží dosáhnout změny kritérií pro určení dominantního operátora. Vůbec by podle něj neměl být brán ohled na tržní podíl, nebo by měla být tato hranice zvýšena na přibližně 45 až 50 %.

Předpokladem kvalitní liberalizace telekomunikací je efektivní regulace dominantních operátorů.

Evropská komise má na celý problém poněkud jiný názor. Chce sice regulovat jen tam, kde to je opravdu nutné, ale prosazuje poměrně tvrdá pravidla. Požaduje právě u dominantních operátorů poskytování univerzální služby a povinnost propojení. Pro Evropskou komisi je ale důležitější přinutit ke konkurenci vlastníky telekomunikační infrastruktury a výsledné ceny pro koncové zákazníky ponechat na tržním prostředí. EK by ráda viděla, kdyby si konkurovali vlastníci kabelových televizních sítí, poskytovatelé internetu a telekomunikační operátoři – aby nebyl příliš důležitý použitý typ sítě, ale výsledná služba. Podle jejích předpokladů by to znamenalo nižší náklady pro stávající operátory a výhodnější podmínky pro vznik operátorů nových.

A až poté, kdy bude plná konkurence na trhu infrastruktury, kterou všichni operátoři potřebují pro svoji činnost a která je v současnosti v držení několika bývalých monopolů, bude podle EK možné počítat i s plnou konkurencí na trhu se službami pro koncové zákazníky. A za jak dlouho by měla právě mezi tyto zákazníky konkurence dorazit? Podle Evropské komise za 5 až 10 let.

Do té doby bychom měli být rádi za to, že vůbec proces liberalizace v Evropě probíhá. Když se totiž zamyslíme nad tím, kdo rozhoduje o chování většiny evropských operátorů, kdo je reguluje a kdo určuje tempo a způsob liberalizace, uvidíme pouze jednotlivé vlády.

O evropských telekomunikacích rozhodují jednotlivé vlády

Evropská komise je sice odpovědná Evropskému parlamentu, ale rozhodující vliv na ni mají jednotlivé členské vlády. Ty totiž ovládají poradce a aparáty jednotlivých komisařů. Už z toho důvodu není vydáno téměř žádné závažné rozhodnutí, se kterým by nesouhlasily vlády členských zemí. Většina evropských dominantních operátorů je stále ještě ve vlastnictví vlád členských států. A jsou to také jedni z největších plátců daní – telekomy se totiž nestěhují na Kajmanské ostrovy, aby se této povinnosti vyhnuly.

Už z těchto faktů je jasné, že každá taková vláda stojí před schizofrenní rolí – prosazovat liberalizaci (to požadují voliči), ale současně zachovat jeden z největších zdrojů svých příjmů a umožnit mu co nejpohodlnější působení na trhu. Nemluvě o tom, že řada členských států měla problémy s tím, že zástupci jejich vlád seděli nejen ve vedení telekomunikačních společností, ale současně i v regulačních orgánech. Na tom se totiž EK shodla – regulační orgány telekomunikací musí být nezávislé na vládě.

Český telekomunikační úřad, který je u nás pověřen dohledem a regulací telekomunikací, je oproti těmto požadavkům závislý na naší vládě. Byť je formálně nezávislý, jeho představitele jmenuje a odvolává pouze vláda – je tedy odpovědný pouze jí a to podle EK není správné.

Každá vláda se stará o svůj telekom

Výsledkem je hybridní situace, kdy se každá vláda (a každý dominantní operátor, který má obvykle velmi úzké vazby na domácí vládu) snaží co nejvíce zachovat co nejlepší postavení svého “vlastního” telekomu, ale prostřednictvím Evropské komise se snaží donutit ostatní státy k tomu, aby svůj trh otevřely. V každém takovém trhu totiž vidí šanci pro domácí telekom, který tam může expandovat a využít image toho, že přichází jako alternativní operátor a hodlá otřást pozicí tamního dominantního operátora. Podvědomě totiž cítí, že totéž se může stát i na vlastním trhu jejich telekomu. Nejinak je tomu i u nás. Český Telecom nemá na domácím trhu příliš mnoho příznivců, zato Deutsche Telecom, France Telecom, British Telecom, Tele Danmark (všichni jmenovaní jsou členy ETNO) a další společnosti, kterým doma nemůžou jejich zákazníci přijít na jméno, jsou u nás vítáni jako spasitelé.

Na tomto principu se může snadno stát, že nizozemská polostátní společnost KPN, která nyní fakticky ovládá Český Telecom, se stane vlastníkem jednoho ze symbolů boje proti monopolům v České republice – Aliatelu. Myslíte si, že se tady bude chovat jinak, než se chová doma? Proč by se společnost, která ve své zemi byla tvrdým monopolem, měla chovat jinde lépe?