Liberalizace telekomunikací: otázka přenositelnosti čísel

Jak jsme již dopředu upozorňovali, vzhledem k blížící se liberalizaci telekomunikačního trhu se budeme více věnovat otázce toho, co liberalizovaný telekomunikační trh představuje či co by představovat měl, aby byl opravdu svobodný jak pro firmy podnikající, tak pro zákazníky.

Bohužel ani deset let po pádu komunistické garnitury nemáme stále v rukou žádný exaktní dokument formulující to, jak bude telekomunikační trh po roce 2001 vypadat. Tuhé lobbystické tlaky a neschopnost části státních úředníků vyrovnat se s měnící se situací, vedly k tomu, že telekomunikační zákon nebyl doposud schválen. Jediným relevantním a ovšem nikoliv platným materiálem pro naše úvahy jsou Návrh národní telekomunikační politiky vypracovaný Ministerstvem dopravy a spojů, dále pak Věcný záměr telekomunikačního zákona a dále především materiály Evropské unie - tedy řešení, jež se aplikují v členských zemích, především pak v SRN, Británii a ve Skandinávii. Vzhledem k tomu, že Česká republika přibližování a vstup do EU halasně deklaruje, jsou právě podmínky EU tím nejnosnějším podkladem, jemuž se naše zákonodárství bude muset přiblížit.

Jak tedy bude vypadat telekomunikační trh po roce 2001, kdy padne monopol SPT Telecom? Co se stane po tomto datu, na nějž čekají miliony zákazníků jak na smilování? To by mělo být náplní těchto článků.

Jedním z hlavních předpokladů smysluplné liberalizace, tedy uvolnění trhu, je úplná a obecná přenositelnost telefonních čísel. Co to je a proč je to důležité?

Přenositelnost čísel znamená, že číslo je svázáno se zákazníkem, nikoliv s telefonní zásuvkou, nebo snad s poskytovatelem služeb. Telefonní číslo by se tak stalo tímtéž, čím například rodné číslo - číslem, pod kterým byste byli k zastižení, ať už byste byli klientem jakéhokoliv telefonního operátora.

Proč je to důležité? Výrazným problémem liberalizovaného trhu budou právě náklady na změnu telefonního poskytovatele, jež budou muset sami klienti platit. Takovým nákladem bude například nutnost prosazení a zavedení nových telefonních čísel v rámci firmy. Představte si, že pro úsporu pěti procent poplatků budete muset vyměnit všechny vizitky, firemní materiály a klienty navykat na nová telefonní čísla. Lze očekávat, že pro vidinu pouze pětiprocentní úspory to vzdáte. Náklady na změnu nezaviněnou operátorem budou příliš vysoké.

Je zřejmé, že přenositelnost čísel bude významným liberalizačním faktorem. Bez úplné přenositelnosti telefonního čísla totiž bude trh nepřirozeně deformován. Stávající dominantní, dříve monopolní operátor bude moci nadále využívat a zneužívat své postavení tak, že i přes jeho vyšší ceny se velká část klientů právě kvůli nákladům na změnu telefonních čísel neodhodlá k výměně operátora.

Tuto deformaci trhu velmi přesně odstraňuje obecná (tedy pro každého platící) a úplná (bez výjimek) přenositelnost telefonního čísla. Pokud se vám bude zdát drahá SPT Telecom, přejdete k Aliatelu, CzechTelu nebo TangeroFounu i se svým telefonním číslem. Bývalý operátor převede v centrálním registru váš číselný záznam na nového operátora.

Problémem zde bude jednak technologická a jednak firemní nezávislost tohoto řešení. Po technologické stránce se ovšem řešení najde vždy, v stránce firemně-politické bude ale nejspíše zakopaný pes. Bývalý monopolní operátor totiž většinou s přenositelností čísel nesouhlasí - je si dobře vědom toho, jaké nevýhody pro něj skýtá. Proto nachází celou řadu zdůvodnění, proč nelze tuto přenositelnost zavést. Je důležité, aby se regulátor trhu nenechal zmást. Obecnou přenositelnost čísel lze zavést, lze najít technologické řešení a pro klienty je přenositelnost telefonních čísel nezbytnou součástí liberalizovaného trhu.

Právě efektivní řešení problematiky obecné přenositelnosti telefonního čísla je tedy nesmírně důležité. Bude potřeba vyřešit poplatkovou politiku, způsoby vedení registrů čísel, přesně definovat a upravit lhůty tak, aby nedocházelo ke zbytečným a nápadným průtahům.

Tomu všemu je třeba věnovat velikou pozornost. Samotný pád monopolu na trh nepřinese liberalizaci, pouze přerod monopolu legislativního, zákonem posvěceného, v monopol přirozený. Až podmínky upravující prostředí podnikání tak, aby nebyly diskriminovány firmy, jež na trhu podnikat nemohly, měly šanci na prosazení se na trhu, na nějž nikoliv svojí vinou nemohly vstoupit.

V Evropě na vyspělých trzích se k zavádění obecné přenositelnosti telefonního čísla přistupuje - ve Skandinávnii i ve Velké Británii to začíná velmi dobře fungovat a postup se osvědčuje jako správná cesta. Snad i Čechy se vydají správnou cestou.