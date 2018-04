Liberalizace telekomunikací je výrazným investičním impulsem

Mezi účelově mířené argumenty, které lze očekávat v nastávající bitvě o liberalizaci bude patřit i ten, který bude hovořit o tom, že nedodržením závazku poskytnout exkluzivitu na telefonní služby v pevné síti do konce roku 2000 pro SPT Telecom bude poškozen jeho zahraniční investor konsorcium Telsource . Tím prý vyšle vláda negativní signál všem zahraničním investorům. I když je takováto argumentace lákavá, věřím, že nebude, po rozumové úvaze, nikdy použita. Proč?

Samotná exkluzívní práva SPT Telecom jsou tak trochu problémem. Vláda sice přislíbila svým usnesením v roce 1994 výsadní práva na meziměstskou a mezinárodní telefonní službu v pevné síti do konce roku 2000, ale již nikdy nepřislíbila tato práva pro místní sítě. Naopak usnesla se, že v místních sítích má být konkurence. To, že jeden ministr vlády usnesení "trochu" pozměnil a v Pověření SPT Telecom rozšířil defacto exkluzivitu i na místní sítě je smutnou záležitostí charakterizující "politický folklór" nedávných, doufejme již minulých let. Vláda by měla uvést věci na pravou míru a zahraniční investoři by měli seriózně uvážit, zda náhodou nemají na tomto rozšíření výsadních práv pro SPT Telecom také svůj, byť malý a zcela nezávadný, podíl.

Nicméně, co znamená pro Telsource rychlejší liberalizace? Buď je SPT Telecom po třech letech přítomnosti manažerů TelSource firmou, kterou konkurence nemůže zaskočit, nebo jí není. V prvním případě je liberalizace pro SPT Telecom výhrou. Výhrou v tom smyslu, že z této společnosti spadne břemeno jediného operátora, bude se moci orientovat daleko více podle "signálů trhu", snižovat své náklady a koneckonců profitovat z narůstajícího provozu, který bude generován konkurencí na trhu. Ano podíl na trhu již nebude 100 %, ale to vůbec neznamená nižší zisky. Jestliže je SPT Telecom takovou společností pak je třeba ukončit trvající pochybnosti o správnosti rozhodnutí pozvat do této společnosti zahraniční partnery. Pak je třeba říct, ano pánové splnili jste co jsme od Vás očekávali a jsme rádi, že jste tady. Pokud však SPT Telecom ještě není tou společností, která je schopna čelit konkurenci a která se pouze dovolává svých výsad, pak výše uvedené ovšem neplatí. Klíč k odpovědi mají zahraniční investoři.

Rozhodně se není třeba obávat, že liberalizace, i kdyby nastala od 1.1.1999 by znamenala okamžitý nástup konkurence pro SPT Telecom. I při ideálních podmínkách, vzhledem k nutným dobám přípravy a výstavby sítí, první vážnější konkurenci by mohl SPT Telecom očekávat až na počátku roku 2000. Takže vlastně čeho se bát?

Na druhé straně, uvolnění výsadních práv SPT Telecom přinese do odvětví značné dodatečné investice. Anketa, kterou signatáři Skupiny 98 provedli mezi svými členy ukazuje, že v prvních třech letech by bylo investováno zhruba 1,5 miliardy US$. To jsou ale přímé investice a jejich doprovodný efekt je ještě daleko vyšší. Jde přitom převážně o zahraniční investice.

Nelze zapomenout, že novým zákonem by tato země vyslala jasný signál - jsme společnost usilující o odstranění všech výsad, administrativních omezení a dalších bariér pro podnikání a to přesně v duchu Evropské unie.

Je tedy přijetí nového zákona o telekomunikacích a ukončení exkluzivit SPT Telecom negativním, anebo spíše pozitivním signálem pro investory?

Odpovědět by si měl každý sám.

Materiály Skupiny 98, jejíž cíle samozřejmě plně podporujeme. Doporučujeme k prohlédnutí stránky Skupiny 98.