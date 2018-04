Libanonské parádičky pro dvě SIM: dvakrát dvojitý mobil

Penetrace aktivních SIM karet již přesahuje 100 procent, z toho vyplývá, že mnoho uživatelů má více než jednu SIM kartu. Na současném trhu, s výjimkou několika asijských značek, však nejsou mobily, které by zvládaly práci se dvěma SIM kartami. Prozatím je tak řešením jedině nutnost nosit u sebe více mobilních telefonů.

Zcela neznámý libanonský výrobce WND Telecom přišel s originálním řešením pro mobilní telefony, které umí pracovat se dvěma kartami SIM. Jedná se vskutku o originální konstrukce, pouze si však říkáme, že méně je nekdy více. Bohatě by stačil běžný mobil s jedním uživatelským prostředím, který by přepínání z jedné SIM na druhou zvládal. V Libanonu to však vidí jinak.

WND Wind DUO 2000 - mobil z obou stran

První mobilem v nabídce libanonského výrobce je model Wind DUO 2000. Konstruktéři na to šli od lesa a pokud mají být aktivní dvě SIM karty, chce to dva telefony. Proto vytvořili mobil, který má na zádech ještě jeden. S podobným řešením již přišel Samsung u svého modelu F300, u něj však jedna strana slouží pro telefonování a druhá jako MP3 přehrávač. Libanonský výrobek má však z obou stran identické prostředí mobilního telefonu.

Telefon, jehož design se očividně inspiroval Motorolou SLVR, nabízí z každé strany OLED displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev, funkční tlačítka i alfanumerickou klávesnici.

Telefon dokáže pracovat ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Výbava zahrnuje hudební MP3 přehrávač (ve formátu MP3 může být i vyzvánění), Javu MIDP 2.0, Wap 2.0. Připojit mobil k počítači můžeme přes Bluetooth 1.2 nebo pomocí USB datového kabelu.

Přes svoji oboustrannou konstrukci je mobil Wind DUO 2000 poměrně tenký, jeho rozměry jsou 97 x 48 x 17 milimetrů. Hmotnost má hodnotu rovných 100 gramů. Telefon používá Li-Pol baterii s vysokou kapacitou 1660 mAh, se kterou vydrží na příjmu až 150 hodin. Nepřetržitě můžeme volat až šest hodin.

WND DUO Atom - druhá SIM karta po otočení

Dalším originálním mobilem pro dvě SIM karty je model DUO Atom. Tento telefon není oboustranný, ale originální konstrukce po otočení mobilu vzhůru nohama umožňuje práci s druhou kartou SIM. Telefon má totiž dva OLED displeje s rozlišením 176 x 200 obrazových bodů (262 000 barev), které jsou dotykové. Při přístupu na jednu SIM kartu slouží spodní dotykový displej jako klávesnice a naopak. Telefon je vybaven senzorem, který při otočení mobilu automaticky přepne uživatelské prostředí.

Výbava modelu DUO Atom není vůbec špatná. K fotografování slouží třímegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, nechybí výstup na běžný televizor a hudbu z hudebního přehrávače můžeme poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka. Vestavěnou paměť s kapacitou 128 MB lze rozšířit pomocí paměťovek microSD.

Telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Nechybí podpora Javy MIDP 2.0, wapový prohlížeč 2.0 a telefon můžeme připojit k počítači přes Bluetooth 1.2 nebo pomocí datového kabelu (USB 2.0). Rozměry modelu DUO Atom jsou 109 x 48 x 14,5 milimetrů.

WND Atom Van Gogh - BT sluchátko v mobilu

Že libanonský výrobce nemá nouzi o nápady, dokládá i třetí mobil v jeho nabídce Atom Van Gogh. Ten sice neumí pracovat s dvěma kartami SIM, ale jeho konstrukce je přizpůsobena tak, že umožňuje přímo k telefonu připojit nepoužívané Bluetooth Handsfree sluchátko. To tedy eliminuje možnost jeho ztráty a když někdo zavolá, je vždy při ruce.

Tento telefon má opět třímegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, QVGA displej, který je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev, hudební přehrávač, USB 2.0, paměť rozšířitelnou pomocí paměťových karet a samozřejmě Bluetooth. Atom Van Gogh pracuje ve třech pásmech GSM a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10.

Jak ukazuje neznámý libanonský výrobce, řešení pro mobily, které dokáží pracovat se dvěma SIM kartami současně, může být opravdu netradiční. Mobily WND se prozatím neprodávají. V dohledné době by měl výrobce nabízet své produkty prostřednictvím internetových obchodů. Podle vyjádření výrobce by měly být mobily, které umí pracovat se dvěma SIM kartami, v prodeji i na našem trhu.