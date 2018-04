Lhát je normální - alespoň u D. Dočekala z M.I.A.

Jen velmi zřídka se uchylujeme k tak krajnímu řešení, jako je polemika s názory publikovanými na jiných českých serverech. Jsou však chvíle, kdy není vyhnutí a kdy tuto firemní zásadu musíme porušit, ačkoliv bych byl raději, kdyby se tak nestalo.

Minulý týden publikoval server společnosti M.I.A. Svět namodro článek Lhát je přece normální. Mr.Linx jde příkladem. V tomto článku Daniel Dočekal, šéfredaktor a technický ředitel M.I.A. hrubě a především nesmyslně napadá projekt Mr. Lin(x), na němž spolupracují společnosti Mobil server a ClarkNet Projekt.

Jak celý problém vznikl? Daniel Dočekal si přečetl článek o Mr. Linxovi na Lupě a patrně jej považoval za doslovně převzaté tiskové prohlášení. Proto neváhal vytáhnout do boje za vyšší spravedlnost a morálku, jak je ostatně u jeho anarchistického chápání světa zvykem - a napsal o nás, že jsme lháři.

Bohužel se neobtěžoval přesvědčit se o základních skutečnostech, které ve svém článku popisuje. Kromě toho se také dopustil těžko pochopitelného omylu (nebo úmyslné lži?), když článek publikovaný na Lupě zaměnil s tiskovou zprávou, která mu byla ovšem rovněž od nás emailem doručena.

Daniel Dočekal především tvrdí, že se Mr. Lin(x) v tiskovém prohlášení srovnáváme s jeho konkurenty. To není pravda - toto srovnání dodal až autor článku na Lupě, k čemuž má samozřejmě právo a je to jeho názor. Nelze to ovšem zaměnit s textem naší vlastní tiskové zprávy - už proto, že Internet Info s.r.o. není v žádném vztahu k projektu Mr. Lin(x).

Dále Daniel Dočekal analyzuje sestavu serverů z titulní stránky Mr. Lin(x)e, o nichž tvrdíme, že jsou členy této služby pro výměnu reklamních pruhů. Technický ředitel M.I.A. si zde evidentně neuvědomuje obecně známý fakt, že většina serverů používá obslužný software pro servírování reklamních pruhů a tedy že po prvním vstupu na server nemusí být zřejmé, že používají i služeb Mr. Lin(x)e.

Ze všech výše uvedených serverů v současné době nevyužívá služeb Mr. Lin(x)e pouze MůjWeb společnosti Sprinx a to kvůli vysokému zatížení, které generovalo přidání reklamního proužku na každou z 200 000 denně stahovaných stránek MůjWebu - o dalším setrvání MůjWebu v Mr. Lin(x)ovi mělo rozhodnout přesunutí a a páteř PVT.Net v Podvinném mlýně, což se stalo v sobotu.

Všechny ostatní servery včetně Živě a Jarmarku služeb Mr. Linxe využívají - většina z nich samozřejmě jen v případě, když nemají vyprodanou reklamu a tedy proužky je třeba hledat.

Daniel Dočekal se podobných přehmatů dopouští i v ostatních případech. Nejkurióznější je věta, kdy v pasáži věnované kritice uživatelského rozhraní Mr. Lin(x)e začíná slovy "Propracované uživatelské rozhraní? Nevím, neviděl jsem nové rozhraní Mr.Linxe"... - co na to dodat? Opravdu trefná kritika postavená na kumulaci důkazů a pečlivém zkoumání skutečností...

Podobná kritika směřuje na ALT tagy, které nově umí Mr. Lin(x) servírovat pod reklamní banner. Nové HTML kódy jsou dostupné k Novému roku - momentálně jsou v provozu na všech stránkách Mobil serveru vyjma stránky titulní, kde by rušili koncepci a na dalších vybraných serverech. O popisku pod bannerem si tedy nemusíte nechat, na rozdíl od pana Dočekala, zdát.

Přitom stačilo málo - stačilo poslat email na adresu uvedenou v tiskové zprávě, zatelefonovat nebo na stránkách Mr. Lin(x)e využít obecně dostupné emailové adresy. Pan Dočekal všemi těmito možnostmi opovrhl a jak se později ukázalo a napsal na adresu programátora, kterou si kdesi našel. Jelikož mu z ní o Vánocích nikdo neodpověděl během jednoho dne, považoval to za dobrý důvod, aby v článku o službě Mr. Lin(x) psal jako o skupině lhářů.

Konstatujme tedy fakta:

Technický ředitel a šéfredaktor společnosti M.I.A. a.s. Daniel Dočekal napsal článek, v němž hrubě osočuje tvůrce služby Mr. Lin(x) z lhaní. Tentýž člověk si pro svůj článek nenamáhal ověřit fakta - článek na Lupě si "spletl" s tiskovou zprávou, nekontaktoval nikoho z tvůrců služby na oficiálních adresách uvedených v jemu zaslané tiskové zprávě. Velmi namátkou prošel uvedené referenční servery a když na titulní stránce nenašel výměnu reklamy Mr. Lin(x), považoval to za dobrý důvod, proč znovu opakovat svoje obvinění ze lži. Tentýž člověk odmítl uvést článek na pravou míru, ačkoliv jsem mu osobně ještě v pátek poskytl všechna fakta a důkazy o tom, že se mýlí. Na třetí email s dodanými důkazy a opětovnou žádost o uvedení článku do souladu se skutečností, tento člověk nereagoval.

Samozřejmě by se dalo široce spekulovat o tom, proč zaměstnanec M.I.A. zaútočil bez důkazů na Mr. Lin(x). Dalo by se hovořit o očerňování konkurence projektu IMS této společnosti, dalo by se hovořit o mediálních odvetách i o dalších možnostech.

Sám se domnívám, že skutečnost bude patrně mnohem prostší. Dočekal prostě ve čtvrtek večer nutně potřeboval bombastický článek na Svět namodro. A protože o témata je poměrně značná nouze, stalo se přání otcem myšlenky. Po několika vteřinách "ověřování faktů" byl řízný článek samozvaného "bdělého" strážce internetové morálky hotov.

Ponechme na bujné fantazii technického ředitele M.I.A., s čím přijde příště. Budeme příště obviněni z toho, že píšeme černým písmem stejně, jako Svět namodro? Cožpak si opravdu český internet musí nechat šlapat po hlavách a přednášet o morálce od člověka, jenž o sobě sám tvrdí, že je anarchista? Cožpak si opravdu Dočekal myslí, že všichni jeho čtenáři jsou hlupáci, kterým může věšet bulíky na nos?

Svůj názor na službu Mr. Lin(x) si nejlépe můžete udělat sami - stačí kliknou zde...