Začalo se prodávat LG Zero. Za kovové tělo chce LG hodně peněz

Řada výrobců nabízí smartphony s kovovým tělem. Mezi ně se nyní zařadilo i LG, které na našem trhu začalo prodávat celokovovou novinku s názvem Zero. Její oficiální cena je 6 499 korun, což je vzhledem k nijak oslňující výbavě docela vysoká částka.

Design nového LG asi nikoho do kolen nedostane. Oproti jiným LG je novinka Zero docela hranatá a i ona má pro značku typická tlačítka na zádech. Rozměry modelu Zero jsou 142 × 71,8 × 7,4 milimetru, hmotnost je 147 gramů. V prodeji bude stříbrné a módní zlaté provedení.

LG Zero má pětipalcový displej s rozlišením jen 1 280 × 720 obrazových bodů. Hlavní fotoaparát s 13megapixelovým rozlišením má automatické zaostřováním. Přední snímač je vhodný pro autoportréty, má nadprůměrné osmimegapixelové rozlišení.

Smartphone s Androidem 5.1 Lollipop používá čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 410 s taktem 1,2 GHz. Operační paměť má kapacitu 1,5 GB. Uživatelské úložiště s kapacitou 16 GB lze zvětšit pomocí paměťových karet.

Novinka podporuje sítě LTE, ovšem podpora technologie NFC se nekoná. Na internet se lze dostat i přes wi-fi 802.11 b/g/n. Nechybí Bluetooth 4.1 nebo USB 2.0. LG si zakládá na vyměnitelných bateriích, ale vzhledem ke konstrukci novinky je baterie s kapacitou 2 050 mAh zabudovaná.