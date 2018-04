LG má první telefonující hodinky s Android Wear. Trpí hardwarovou chybou

LG Watch Urbane 2 se minulý týden dostaly do prodeje v USA, a to prostřednictvím operátora AT&T. Od 20. listopadu je pak měl v plánu nabízet také Verizon. Jak však upozornil server The Verge, výrobce teď hodinky narychlo z trhu stahuje. Prý trpí hardwarovou chybou, jež citelně komplikuje jejich každodenní používání.

Podle e-mailové korespondence zástupce LG s redakcí zmíněného serveru dosud není znám termín, kdy by se nové telefonující hodinky Watch Urbane mohly na pulty obchodů vrátit. Výrobce také zatím neupřesnil ani povahu onoho hardwarového problému. V každém případě operátor AT&T již zákazníkům, kteří si hodinky zakoupili, nabídl vrácení peněz, případně doručení jiných chytrých hodinek z nabídky.

LG Watch Urbane 2 jsou dosud jedinými telefonujícími hodinkami platformy Android Wear, dřívější model Gear S od Samsungu s telefonním modulem totiž běžel na systému Tizen. Ten využívají i nové hodinky Gear S2, které rovněž existují ve verzi s podporou operátorských sítí, byť pouze druhé a třetí generace. Tedy bez LTE.

Problémová platforma

Na letošním barcelonském kongresu nás více než standardní provedení hodinek Watch Urbane (více o nich zde) zaujala verze s přídomkem LTE s integrovaným telefonním modulem a podporou rychlých datových přenosů (přečtěte si naše dojmy). Hodinky tedy uměly i volat a vystačily si bez spárovaného smartphonu.

Avšak vadou na kráse byla použitá platforma nazvaná LG Wearable Platform. Nešlo přitom o nic jiného než operační systém WebOS. Tedy v mobilních zařízeních mrtvou platformu, kterou nejdříve od společnosti Palm převzal americký gigant HP. Nyní WebOS používá ve svých chytrých televizích LG.

U druhé generace Watch Urbane společnost svoji předchozí nerozvážnost při volbě vhodného OS napravila a vsadila na Android Wear. Tento systém je vzhledem k nabídce jednoznačně nejrozšířenější platformou segmentu nositelné techniky.

Hodinky mají opět kulatý displej typu P-OLED, jeho průměr však povyrostl z 1,3" na 1,38“. Vyšší je i jeho rozlišení. Zatímco u první generace hodinek měl 320 × 320 pixelů, displej novinky má rozlišení 480 × 480 obrazových bodů. Avšak vzhledem k většímu rozměru zůstala jemnost stejná, tedy 348 pixelů na palec. Panel proti poškrábání chrání Gorilla Glass 3 společnosti Corning.

Ocelové pouzdro průměru 44,5 mm má tloušťku 14,2 mm a chlubí se stupněm krytí IP67. Podle definice jsou tedy hodinky prachotěsné a částečně voděodolné, vydrží půlhodinový pobyt metr pod hladinou.

Stejný stupeň odolnosti měla i první LTE verze hodinek a nic se nemění ani v použití čipové sady. Použit je tak opět Qualcomm Snapdragon 400 se čtyřjádrovým 1,2GHz procesorem a grafickou jednotkou Adreno 305. Vnitřní paměť má kapacitu 4 GB, operační paměť poklesla z 1 GB na 768 MB.

Hlavním lákadlem je však již zmíněný integrovaný telefonní modul. Volat je tak možno i bez spárovaného telefonu. LG v reklamě upozorňuje, že její hodinky jsou vůbec prvními svého druhu na platformě od Googlu. A není důvod tomuto tvrzení nevěřit.

Výhodou je také vlastní GPS, což ocení příznivci sportovních aktivit. K zapisování podrobných statistik si totiž opět vystačí bez telefonu. Samozřejmostí je snímač srdečního tepu.

Hodinky udržuje v činnosti akumulátor kapacity 570 mAh, to je víc než u první generace (410 mAh). V porovnání s LTE verzí je to však naopak méně, ta totiž disponovala 700mAh článkem. Nechybí úsporný mód, při kterém si hodinky za cenu omezení některých funkcí vystačí s několika procenty baterie i delší dobu.