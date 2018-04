LG ukázalo hodinky s LTE, mobil netřeba. Mají webOS, ale firma to tají

Poměrně masivní hodinky staví na kulatém vzhledu G Watch R, ovšem přidávají k tomu kovové a poněkud robustnější provedení. Tohle rozhodně nejsou hodinky pro dámy, ani pro zápěstí hubených pánů. Jejich poměrně masivní konstrukci ovšem omlouvá výbava – hodinky totiž mají podporu mobilních sítí a tak jsou zcela autonomní, dá se z nich třeba i telefonovat. Oproti podobně koncipovaným konkurenčním Gear S od Samsungu jsou Watch Urbane LTE kompaktnější a mají tradičnější design.

Hodinky samotné nemohou vynechat funkce jako sledování tepu a mají i další senzory. Právě konektivita v mobilních sítích by ovšem měla být jejich hlavním lákadlem. Nakolik budou opravdu fungovat bez smartphonu, to zatím nevíme. Ale něco může napovědět třeba fakt, že SIM je napevno vestavěná a LG tedy musí na prodeji hodinek spolupracovat s operátory. To by mohlo naznačovat, že hodinky budou relativně samostatné, jednoduše si je pořídíte rovnou se SIM místo mobilu. S androidím mobilním telefonem ovšem hodinky samozřejmě propojit jdou.

Nevýhodou tohoto řešení je problematická dostupnost – než se LG (a zda vůbec) domluví s místními operátory, jistě uplyne v řekách mnoho vody. Ovládání hodinek funguje v kombinaci dotyků a bočních tlačítek. Chvíli nám trvalo, než jsme se v jednotlivých funkcích vyznali, ale na druhou stranu, jak už to u hodinek bývá, funkcí zase není tak mnoho, takže si půjde po čase zvyknout.

Zajímavostí je, že hodinky nepoužívají Android Wear. Namísto toho tu je platforma nazvaná LG Wearable Platform. Pokud se děsíte, že LG vymýšlí zase další věc, nemáte pravdu. Nejde totiž o nic jiného než o operační systém webOS. Proč jej LG u hodinek nepropaguje, když třeba u televizí jej momentálně mohutně tlačí? Inu, o tom můžeme jen spekulovat, ale zlí jazykové tvrdí, že na vině je Google. Ten měl údajně LG vyhrožovat, že pokud bude rozšiřovat webOS do mobilních zařízení, ztratí korejský výrobce určitá privilegia jako partner Googlu. Antimonopolní úředníci v Bruselu teď nejspíš zpozorněli.