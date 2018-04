LG W5200 - véčko se švihem (preview)

Jižní Korea je jedním z největších výrobců mobilních telefonů na světě. Výrobky tamějšího lídra - společnosti Samsung - již asi dobře znáte, ale co produkty jeho největšího soupeře, společnosti LG? Ty se zatím u nás běžně neprodávají, je ovšem pravděpodobné, že se tato situace v příštím roce změní. Pokud by vás ale nějaký výrobek od LG zaujal již nyní, můžete se obrátit na společnost SEMEC, která nabízí téměř kompletní sortiment tohoto jihokorejského výrobce. V její nabídce najdete i model W5200, který nám společnost SEMEC zapůjčila na testování.

Když LG, tak především véčka

Korejští výrobci vyrábějí především véčkové telefony. Tak jim to alespoň diktují asijští zákazníci, ale zvykat si začínají i zákazníci ze starého kontinentu. Důkazem je úspěch Samsungu v celé Evropě a mohutný nástup LG především v zemích jižní Evropy. LG ale nevyrábí jen véčka, v jeho nabídce najdete i klasicky koncipované a levné přístroje B1200 a W3000. Hlavní nabídku ale tvoří véčka a nejjednodušším modelem letošní modelové řady je W5200. Ten v nabídce výrobce nahradí telefon W510, který jako první u LG nabídnul GPRS. Rychlý přenos dat umí i novinka, a to v konfiguraci 4+2 timesloty, a vedle toho nabízí i zajímavější design než předchůdce a druhý displej na vrchu zavřeného přístroje. Ještě lépe jsou na tom pak dva modely s barevným displejem: W7200 a především W8000, který má i integrovaný fotoaparát. První z nich se začne prodávat ještě před koncem tohoto roku, špičkový model W8000 až na začátku roku příštího.

Elegance a kvalita zpracování

Asijskou preciznost poznáte hned po rozbalení telefonu z krabice. Vedle samotného telefonu a nabíječky najdete v balení i elegantní šňůrku na krk a osobní HF sadu. Oboje sice není tak dokonale provedené, jako například u Samsungu T100, ale jako nadstandardní výbava to jistě potěší. Celý telefon je sice vyroben z plastu, ovšem vynikající kvality, a přesnost slícování jednotlivých dílů je dokonalá. Barva testovaného telefonu je stříbrná s šedivým oválkem okolo vnějšího displeje. Existuje i druhá varianta s modrým oválkem. Po rozevření telefonu vás jistě okamžitě zaujme sytě modré podsvícení displeje a klávesnice. Tím disponuje i vnější displej a hru barev doplňuje informační dioda na vrchu telefonu, která je umístěna v multifunkčním tlačítku. Dioda může svítit jednou ze sedmi barev a to pro různé režimy různou barvou. Rozměry telefonu jsou 84 x 45 x 18,5 mm a jeho hmotnost je 83 gramů.

Dva displeje

Oba displeje jsou plně grafické; ten hlavní je opravdu rozměrný a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Menší displej je pouze monochromatický, hlavní displej dokáže zobrazit čtyři odstíny šedi, čehož telefon hojně využívá při velmi povedených animacích či tapetách displeje. Za displejem nezaostává ani klávesnice, která má rozměrná tlačítka s dobrým zdvihem, takže se s telefonem velmi dobře pracuje. Ač jsme ještě nikdy neměli v redakci tu čest s telefonem značky LG, tak jsme si na ovládání modelu W5200 velmi rychle zvykli. Vše je velmi intuitivní a pochválit musíme ovládací kříž s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Logické ovládání nabízejí i dvě kontextové klávesy, takže můžeme směle prohlásit, že LG W5200 je z hlediska uživatelské přívětivosti na velmi vysoké úrovni. K tomu přispívá i samotné menu telefonu, které je velmi jednoduché a přehledné.

Perfektní výbava…

Nevýhodou některých asijských telefonů, které jinak oslňují svým vzhledem a některými technickými finesami, je jejich poměrně chudá výbava. U stylových modelů to lze omluvit, nikoliv však u telefonů střední třídy, kam W5200 patří. O to více jsme byli překvapeni, co všechno tento telefon nabízí. Začít můžeme u vnitřního telefonního seznamu, do kterého se vejde 200 položek; ke každé můžete přiřadit až tři čísla, e-mailovou adresu a číslo na fax. Celkem se tedy do telefonu vejde 1 000 záznamů. Vnitřní telefonní seznam není v dnešní době žádnou zvláštností, ale vnitřní paměť na 100 SMS zpráv již tak běžná není, ovšem v novém LG ji najdete. Při práci s SMS zprávami můžete využít doručenek, dlouhých zpráv až o 1 024 znacích, nebo podporu Smart Messagingu od Nokie.

…a hodně zábavy

Telefon nás mile překvapoval dál a dál, takže s povděkem musíme kvitovat možnost rozdělení kontaktů na sedm skupin volajících, ke kterým můžete připojovat specifické vyzváněcí melodie, jejich ikony, animace a samostatnou barvu informační diody na vrchu telefonu. Telefonu nechybí ani šest vyzváněcích profilů, které lze libovolně editovat. Máme v ruce korejský telefon, takže nemůžeme zapomenout na polyfonní melodie, které stojí za to. Jsou čtyřicetihlasé a v telefonu jich najdete 22, z čehož tři lze do přístroje nahrát. Z další výbavy LG W5200 připomeňme ještě budík, hlasové vytáčení a hlasový záznamník, kalkulačku a přehledný diář na 20 poznámek. Trochu jsme tápali u pěti her, které telefon nabízí. Jejich kompletní ovládání bylo u testovaného přístroje jen v čínském jazyce (jinak byl telefon kompletně v anglické verzi včetně anglického slovníku T9), takže nemůžeme přesně posoudit, jaké možnosti jednotlivé hry nabízí.

LG W5200 je špičkový telefon, ale za hodně peněz

LG W5200 je v našich končinách zatím spíš exotickým výstřelkem než telefonem, který by konkurenci zamotal hlavu. O to víc nás překvapil svou výbavou a zpracováním. Vše je uzpůsobeno pro pohodlí uživatele a místo zbytečností nabízí logické ovládání a praktické funkce. V této chvíli si nové LG můžete objednat u společnosti SEMEC, která vám telefon na objednávku doveze do ČR za cenu okolo 15 000 Kč. To není rozhodně málo, ale za prvé: korejské telefony všeobecně levné nejsou; za druhé: dovozce zajišťuje servis na vlastní náklady a za třetí:bez podpory mateřské společnosti asi cena být nižší nemůže. Uvidíme, jestli opravdu LG vstoupí v příštím roce na náš trh, pak by se cena telefonů mohla snížit a třeba se telefony LG dostanou i do nabídky operátorů.