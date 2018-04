LG W3000 - Korejský bojovník míří do Evropy (preview)

Korejská společnost LG již dnes patří mezi významné producenty mobilních telefonů. Zatím však boduje především v kategorii CDMA a PCS přístrojů. GSM telefony LG neopomíjí, ale v této chvíli jsou oproti přístrojům jiných standardů v jeho nabídce popelkou. To by se však mělo velmi rychle změnit a první úspěchy již LG na některých západoevropských trzích zaznamenává s modely 510W a 600. Na přelomu roku LG uvede několik novinek, mezi které budou patřit špičkové modely G7000 a G8000 - oba s barevnými displeji, a ten druhý dokonce i s fotoaparátem v kloubu telefonu. Všechny výše zmíněné přístroje jsou ale véčka, stejně jako poslední hit v kategorii stylových přístrojů, model G512. Ten zaujme svým koženým kabátkem a podrobnější informace o něm najdete v tomto článku, ačkoliv zde je popisována čínská varianta od společnosti Eastcom. LG ovšem ví, že v Evropě chtějí zákazníci i klasicky koncipované přístroje, a proto připravil dvě zajímavé novinky na toto téma. Jednu jsme vám již představili, jmenuje se B1200, a tou druhou je právě model W3000.

Design modelu W3000 na první pohled připomíná Samsung R210, který u nás najdete v nabídce T-Mobile. Na rozdíl od Samsungu má ale novinka od LG integrovanou anténu a je podstatně menší. Se svými rozměry 102 x 40 x 18 a hmotností 87 gramů se řadí mezi stylové low-endy, kam by měl patřit i cenou okolo 6000 Kč za nedotovaný přístroj. Celkově lze vzhled telefonu považovat jen za průměrný, nic nového nepřináší a zdá se být poněkud těžkopádný. Telefon je v oblasti displeje výrazně širší než v oblasti klávesnice a je otázkou, nakolik se bude s telefonem dobře pracovat, což platí především pro psaní SMS zpráv. LG W3000 bude mít výměnné přední kryty, takže si zákazník bude moci zvelebit telefon k obrazu svému. Mladší zákazníky by mohlo zaujmout podsvícení klávesnice, které je podobně řešené jako u Nokie 8310. Podsvícení klávesnice a displeje je jasně modré. Standardní Li-Ion baterie má kapacitu 600 mAh a měla by udržet telefon v pohotovosti až 250 hodin, či by měla zajistit až čtyři hodiny nepřetržitého hovoru.

Výbava telefonu je poplatná kategorii, kam se svojí cenou LG W3000 míří. Mezi stylovými low-endy se GPRS zatím neočekává a nový LG jej také ani nenabízí. Drobnou útěchou může být integrovaný modem, který dokáže přenášet data jen základní rychlostí 9,6 kbps. Naopak co dnešnímu low-endu chybět nemůže, jsou polyfonní melodie a podpora EMS zpráv. Obé LG zvládá, což platí i pro WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1. Další výbava telefonu již ničím nepřekvapí, ale snad ani nezklame. Najdete v ní budík, kalkulačku, převodník měn, diář a několik her. Do telefonu lze nahrávat melodie a obrázky pomocí WAPu, popřípadě melodie lze i skládat přímo v telefonu. Pokud dáváte přednost vibracím před vyzváněním, ani v tomto směru vás nové LG nezklame. Jedinou nepříliš rozšířenou funkcí, kterou může nové LG nabídnout, je převodník nejrůznějších měr. Drobnost, která může především v zahraničí potěšit, až majitel bude tápat, kolik že už vypil piva, které mu nosí v pintách.

Nový výrobek LG, model W3000, není nijak převratný model, ale při dobré ceně by určitou skupinu zákazníků mohl zaujmout. U nás se s ním asi jen tak nesetkáme, zatím dostupné informace hovoří o plánovaném prodeji v sousedním Německu, kde se LG v poslední době hodně snaží, dále na jihu Evropy v Itálii a Španělsku a podle posledních zpráv i v Rusku. Pokud vás tento telefon zaujal, budete si zatím pro něj muset do některé z vyjmenovaných zemí zajet, nebo doufat, že se LG rozhodne vstoupit i na náš trh. Dodejme, že jednodušší model B1200 by měl být i o něco levnější a jeho design možná bude pro Evropany o něco stravitelnější než ten, co nabízí W3000. Aktuálně - Model B1200 je aktuálně v nabídce španělského operátora Amena. V předplacené sadě stojí zhruba 100 € a patří tak mezi nejlevnější telefony na španělském trhu.