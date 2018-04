LG věří v dotykový displej, 3D menu a Windows Mobile – Crystal, Viewty Smart a GM730

Už v Barceloně naznačilo LG, kam se chce v budoucnu zaměřit. Ze všech představených novinek je patrné, že korejský gigant se chce zbavit pověsti producenta levných telefonů. Ostatně právě dobré prodeje prémiových modelů řady Black Label stojí za současnou dobrou finanční situací telekomunikační divize LG v době, kdy se ostatní konkurenti potýkají s problémy. Novinky představené na CommunicAsia 2009 zaměření na tuto kategorii ještě podtrhují.

Jak potvrdili představitelé LG na tiskové konferenci, další vývoj se zaměří především na designově propracované, a přitom funkcemi napěchované telefony. Na rozdíl od konkurenčního Samsungu se od LG nedočkáme žádného telefonu se Symbianem. Pozornost vývojářů se pro letošek soustředí na Android, a také Windows Mobile. Právě telefony s operačním systémem od Microsoftu tvořily velkou část představených novinek. Hodně pozornosti ale na sebe poutal také Crystal, telefon s efektní průhlednou klávesnicí.

Klávesnice jako touchpad – LG GD900 Crystal

Maketa tohoto designového přístroje byla představena už v únoru na World GSM Congress. V Singapuru jsme muž měli možnost sáhnout si na plně funkční verzi, a při té příležitosti jsme mohli zjistit, že průhledná klávesnice není jen efektní, ale dokáže opravdu urychlit ovládání telefonu. Nejde totiž, jak by se mohlo na první pohled zdát, jen o efektně vypadající běžnou numerickou klávesnici. Tato klávesnice se totiž v určitých chvílích umí chovat podobně, jako například touchpad, který důvěrně znají uživatelé notebooků.

Pohybem ve vodorovném směru se lze totiž pohybovat po menu a totéž platí i pro svislý směr. Kromě toho ale podporuje klávesnice technologii, kterou LG nazývá Gesture Command. Ta umožňuje aktivovat přímo některou z předem definovaných funkcí telefonu jednoduchým napsáním speciálního znaku na plochu průhledné klávesnice. K dispozici je celkem 12 symbolů, přičemž jejich přiřazení si může uživatel upravit podle svého. Stejně tak by klávesnice měla umožnit rozpoznávání psaného textu, a v internetovém prohlížeči se chová skutečně jako touchpad.

Klávesnice je vyrobená z tvrzeného skla, a podle tvrzení zástupců společnosti by měla bez problémů odolat i nárazům či poškrábání. Klávesnice na dotek skutečně reagovala velmi přesně a ovládání telefonu jejím prostřednictvím bylo velmi příjemné. V neposlední řadě musíme přiznat, že průhledná klávesnice, ve které nejsou vidět žádné elektrické součástky, s modře podsvícenými číslicemi, vypadá opravdu efektně.

Crystal je dalším z telefonů, který nabídne v Barceloně představené uživatelské rozhraní 3D ES-Class. S ním jsme se mohli setkat už v poměrně úspěšném modelu Arena. Kromě vysunovací klávesnice telefonu zůstalo i ovládání prostřednictvím dotykového displeje. Menu se oproti Areně nijak zásadně neliší, pouze se v něm objevují některé nové funkce. Na strukturu menu skládajících se ze čtyř na sobě nezávislých řádků si bude muset uživatel asi trochu zvykat.

Jak jsme si sami mohli vyzkoušet na Areně, nové rozhraní není rozhodně tak intuitivní a jednoduché, jak se snažilo LG přesvědčit při premiéře v Barceloně. V tomto smyslu bylo možná původní menu přístupnější pro ty, kteří přecházeli z jiných značek. Na druhou stranu po nějaké době se na toto rozhraní uživatel celkem snadno adaptuje. Jedním ze znaků 3D S-Class jsou i celkem čtyři základní obrazovky. Na jedné z nich se setkáme i s widgety, podobně jakou u Samsungu. Právě ve srovnání s konkurentem je ale patrné, že nabídka widgetů od LG je velmi omezená.

Pokud jde o funkční výbavu, uspokojí Crystal všechny uživatele, pro něž je mobil především zdrojem zábavy. Nechybí komfortní přehrávač hudby a videa, přirozeně doplněný slotem pro Micro SD kartu, nebo třeba 8Mpx fotoaparát s automatickým ostřením. Telefon podporuje 3G sítě, včetně HSDPA až do rychlosti 7,2 Mb/s, a nechybí ani wi-fi.

Telefon by měl dorazit na evropský trh již v následujících týdnech v chromovém a titanovém provedení. Zejména titanová varianta vypadá opravdu efektně.

Viewty je zpátky a chytřejší - LG GC900 Viewty Smart

S předchozím modelem Viewty zaznamenalo LG poměrně slušný úspěch. Podle informaci na tiskové konferenci se tohoto telefonu celosvětově prodalo téměř 400 tisíc kusů. Ostatně právě původní Viewty bylo jedním z plně dotykových telefonů, které předběhly iPhone. Na tento úspěch by chtěla varianta Smart rozhodně navázat.

Předchozí verze si nás i uživatele získala především velmi slušným 5Mpx fotoaparátem. Novinka přidala nejen 3Mpx navíc, ale kromě toho ještě několik dalších fotografických funkcí, které mají uživateli pomoci k lepším fotkám. Jednou z nich je takzvaný Intelligent Shot, který zajišťuje ideální nastavení expozice pro konkrétní situaci. Velmi efektně funguje i Smart detection, který dokáže zaostřit nikoliv na jeden obličej jako konkurenti, ale hned na tři. Focení usnadňuje i možnost přepínání režimu přímo na displeji. Musíme přiznat, že s foťákem se u tohoto telefonu pracuje opravdu dobře.

Telefon navíc nabídne relativně velký 3“ displej, který pracuje v rozlišení 480 x 800 bodů. Není to tak dávno, co jsme stejné rozlišení používali na stolních počítačích. Telefon je vybaven technologií Dolby Mobile, kterou oceníte zejména při přehrávání hudby, ale také filmů. Viewty Smart si totiž poradí přímo s populárními formáty DivX a Xvid. S filmy se už tak není potřeba konvertovat, stačí je jednoduše překopírovat na paměťovou kartu. Stejně jako Crystal Viewty nabídne i podporu HSDPA až do rychlosti 7,2 Mb/s.

Viewty bodovalo u řady uživatelů také kvalitním dílenských zpracováním a efektním designem. Novinka v tomto směru také nijak nezklame. Zejména tloušťka něco málo přes 12 milimetrů činí z Viewty Smart vůbec nejtenčí osmimegapixel na trhu.

Windows Mobile bez stylusu – LG GM730

Obejít se bez dotykového pera se snažili výrobci přístrojů založených na Windows Mobile minimálně od chvíle, kdy ikona iPhone začala svou vítěznou pouť světem. Až do letoška nebyly ale výsledky nijak přesvědčivé. Obvykle se totiž výrobci omezili na jakousi úvodní grafickou nadstavbu, která umožnila přístup jen k několika málo funkcím. Dříve nebo později se tak uživatel musel po dotykovém peru začít shánět.

Letos v Singapuru se podle všeho ovšem začíná blýskat na lepší časy. Svou vlastní verzi Windows Mobile prostředí představil Samsung, a stranou nezůstalo ani LG. To do modelu GM730 integrovalo své nové 3D-ES Class rozhraní. Telefon se tak dá ovládat prstem téměř kompletně, a dotykové pero přijde ke slovu například jen v kancelářských aplikacích. Tento přístup by mohl Windows Mobile pomoci proniknout i k uživatelům, kteří se ho až dosud tak trochu obávali.

Řada funkcí, které Windows Mobile nabízí, by se jim totiž hodila. Stačí zmínit například naprosto bezproblémovou synchronizaci se serverem Microsoft Exchange. Pokud bude telefon umožňovat ovládat tyto funkce v „příjemném“ prostředí, uživatelé to bezesporu ocení. Dobrou zprávou pro všechny, kteří se rozhodnou si GM730 pořídit je fakt, že současnou verzi Windows Mobile 6.1 půjde bez problémů upgradovat na připravovanou verzi 6.5, jakmile ji Microsoft uvolní.

Práce s telefonem prostřednictvím nového rozhraní je z uživatelského hlediska mnohem příjemnější, než dřívější počítačové prostředí Windows Mobile. Příjemně nás překvapilo, že telefon nebyl při práci ani viditelně pomalý, takže nové prostředí nemá podle všeho nijak zásadní vliv na výkon telefonu. Právě s tím někteří výrobci v minulosti zápasili.

Ve výbavě GM730 nechybí HSDPA. Telefon přirozeně podporuje i běžné 3G, a v jeho výbavě nechybí ani wi-fi. Samozřejmou součástí je už dnes integrovaný GPS přijímač s podporou A-GPS, stejně jako 5Mpx fotoaparát. Uživatelskou paměť lze rozšířit pomocí Micro SD karet, přičemž telefon si poradí i s kartami standardu Micro SDHC.

QWERTY v podání LG – LG GW550

Jak už ukázala letošní Barcelona, zařadit do výbavy aspoň jeden model s QWERTY klávesnicí ve stylu přístrojů BlackBerry je povinností pro každého výrobce, který chce na trhu aspoň něco znamenat. Stranou tak nemohlo zůstat ani LG, které představilo takovýto přístroj postavený na operačním systému Windows Mobile pod označením GW550.

Z pohledu uživatele je nepříjemným důsledkem tohoto trendu, že jednotlivé přístroje se mezi sebou prakticky neliší. Takže je poznat LG od podobně koncipovaných produktů jiných značek, je na první pohled skutečně obtížné.

Z řady telefon nevybočuje ani 2,4“ displejem pracujícím v rozlišení 340 x 320 bodů, ani 3MPx fotoaparátem. Také klávesnice má naprosto standardní parametry a psaní na ní je docela pohodlné. Stejně jako u konkurentů si ale bude muset uživatel na relativně malá tlačítka chvilku zvykat.

Nás GW550 zaujal především tím, že kromě HSDPA do rychlosti 7,2 Mb/s nabídne i rychlejší upload prostřednictvím technologie HSUPA, a to až do rychlosti 2 Mb/s. Bohužel tuto technologii žádný z českých operátorů prozatím nepodporuje, takže si ji v reále budeme moci jen těžko vyzkoušet