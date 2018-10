LG jde do boje. Pět fotoaparátů, nejjemnější displej a skvělý zvuk

LG v poslední době na trhu se smartphony strádá. A to přes to, že produkuje přístroje s obdobnou, nebo dokonce lepší výbavou než konkurence, často za daleko nižší ceny. To je případ dosavadního letošního top modelu G7 ThinQ, který krátce po uvedení na trh zlevnil na bezkonkurenční částku.

Nyní tu máme další nové LG, které jihokorejská firma tradičně připravuje pro druhou polovinu roku. Je to nástupce modelu V30 a jeho vylepšených variant, které LG rychle za sebou posílalo na trh.

Není vše zcela nové

Novinka V40 ThinQ je ale zbrusu nový model, který se může popasovat se současnou špičkou. Přesto na něm najdeme pár drobných háčků. Na smartphone z října má nové LG stále ještě Android 8.1 Oreo, a ne už v srpnu představený nový Android 9 Pie. Stejně tak má pozdní uvádění druhého top LG v roce vždy smůlu v tom, že používá sice stále špičkový procesor, zanedlouho už tu ale bude jeho nástupce.

LG V40 ThinQ tak má procesor Snapdragon 845, který byl představen už v prosinci minulého roku. Stále ale jde o špičkový čip, který spolu s 6 GB operační paměti jistě podá naprosto dostačující výkon. Model V40 ThinQ bude nabízen s uživatelskou pamětí 64 GB nebo 128 GB. Samozřejmostí je podpora paměťových karet až o teoretické kapacitě 2 TB.

Pět fotoaparátu a zmatek k tomu

Ale teď to, co činí nové LG unikátním. Má totiž hned pět fotoaparátů. Tedy přesněji tři vzadu a dva vpředu. Fotografické vlastnosti budou jistě skvělé, zde jsou specifikace.

Zadní fotoaparát se skládá z 16megapixelového superširokoúhlého fotoaparátu s clonou f/1.9. Dále je k dispozici standardní fotoaparát s 12megapixelovým rozlišením a špičkovou světelností f/1.5. Třetí do party je teleobjektiv rovněž s 12megapixelovým rozlišením a clonou f/2.4. Optické přiblížení je dvojnásobné.

Oproti předchůdci V30 se senzor standardního fotoaparátu zvětšil o 18 procent a velikost pixelu se zvětšila o 40 procent. Duální autofokus s fázovou detekcí má být o 50 procent rychlejší.

A teď se dostáváme k výčtu všech funkcí, z nichž řada využívá umělou inteligenci: AI Composition, AI Auto White Balance, AI Shutter, Cine Shot, 3D Light Effect, Makeup Pro, Custom Backdrop, My Avatar a AR Emoji. To je seznam, který technicky nezdatnému uživateli asi mnoho neřekne a pochybujeme, že je z hlavy vyjmenují i inženýři LG, kteří telefon konstruovali.

Zjednodušeně řečeno pomocí umělé inteligence dokáže nové LG pomoci uživateli s kompozicí snímku, případně mu rovnou doporučí pořídit lepší. Stejně tak umělá inteligence dokáže sama nastavit teplotu barev při různém osvětlení. Umělá inteligence dokáže také upravit rychlost pořízení snímku při fotografování rychle se pohybujícího objektu.

Další z funkcí dokáže pomocí všech tří fotoaparátů najednou pořídit krátký „cinemagraf“, tedy animované snímky. U krátké animace-videa lze pomocí prstu vyznačit plochu, která má být rozpohybovaná. Další funkce pomáhá vytvářet profesionálně vypadající portréty, další zase umí vylepšit autoportréty. U autoportrétu je možné změnit celé pozadí. Nechybí možnost vytváření vlastních emotikonů či použít emotikon s tváří samotného uživatele.

Přední dvojice fotoaparátů se skládá z osmimegapixelového s clonou f/1.9 a druhého širokoúhlého pětimegapixelového se světelností f/2.2. Možnosti pětice fotoaparátu osvětluje infografika už dříve uniklá díky známému Evanu Blassovi.

Nejjemnější velký displej

Displej novinky disponuje rovněž skvělými parametry. Je to OLED panel, který LG nazývá FullVision. To znamená, že zabírá skoro celou čelní plochu. Výrobce uvádí, že oproti předchůdci se povedlo rámečky zmenšit o 1,6 milimetru. Výrobce se tím schválně nechlubí, jelikož na všech oficiálních fotografiích je nový model zachycen zezadu, ale z již uniklých snímků víme, že nebude chybět celkem výrazné vykrojení. Poměr stran je tak 19,5:9.

Displej je s úhlopříčkou 6,4 palce opravdu velký a má vysoké rozlišení 3 120 x 1 440 obrazových bodů. Obrazovka se tak může pochlubit skvělou jemností 538 obrazových bodů na palec. Je to tedy nejjemnější tak velký displej na současném trhu. Třeba Samsung Galaxy Note 9 ho má stejně velký, ale jemnost jen 516 obrazových bodů na palec.

Žádný obr

Když už jsme zmínili dosavadní vrcholný model od Samsungu, tak je zajímavé porovnání velikostí. Oba smartphony, jak už bylo řečeno, mají stejně velké displeje. Nové LG má ale rozměry 158,7 x 75,8 x 7,7 milimetru, zatímco top samsung má rozměry 161,9 x 76,4 x 8,8 milimetru. Jihokorejský konkurent Samsungu tak dokáže hospodařit s místem lépe. To platí i pro hmotnost, která je na tak vybavený smartphone nízká: 169 gramů.

LG k tomu dodává opět další termín Silky Blast, který značí, že temperované sklo zad s mikroskopickými prohlubněmi má zaručit nejen hladký matný povrch, ale zejména komfortní držení bez strachu z vyklouznutí z ruky. Použitá technologie zpracování skleněných zad má být navíc odolná vůči upatlání nebo různým skvrnám.

To vše platí při splnění armádní normy MIL-STD 810G, což by mělo zaručit, že se smartphone neroztříští při běžném pádu. Navíc LG V40 ThinQ splňuje stupeň krytí IP68. Je to tedy jeden z nejodolnějších špičkově vybavených smartphonů na trhu.

Výbava se vším všudy

Výbava zahrnuje vše potřebné. To znamená podporu LTE-A 4 Band CA, wi-fi 802.11 a/b/c/n/ac, Bluetooth 5.0 BLE nebo NFC. Použit je konektor USB-C. Na rozdíl od stále početnější konkurence nechybí ani audio konektor jack 3,5 milimetru. S tím se pojí použití 32bitového Hi-Fi Quad DAC zvukového převodníku.

Dále tu máme Boombox Speaker, tedy reproduktor, který využívá prostoru v telefonu jako ozvučnice. A je tu i technologie DTS:X 3D Surround Sound. LG je asi jedním z posledních výrobců, který do svých top modelů stálé dává FM rádio.

Menší rozměry a prostor pro reproduktor si vybral daň v nijak velké baterii. I když baterie s kapacitou 3 300 mAh není výrazně „podměrečná“. Velký displej a výpočetní výkon použitý třeba pro fotografování, ale bude mít docela vysokou spotřebu. Novinka od LG podporuje bezdrátové nabíjení, stejně jako rychlonabíjení Quick Charge 3.0.

Aby toho nebylo málo, tak novinka od LG ještě nabízí Google Assistant s možností rozpoznávání povelů z velké vzdálenosti a k dispozici je i funkce Google Lens. Zabezpečení primárně probíhá pomocí čtečky prstů umístěné na zádech. Výrobce uvádí i odemykání pomocí obličeje, ovšem bez detailů o jeho kvalitě.

S nákupem počkat

LG bude svůj nový vrcholný model prodávat ve čtyřech barevných variantách: New Aurora Black, New Platinum Gray, New Moroccan Blue a Carmine Red. Cenu ani datum začátku prodeje zatím LG neprozradilo. Jak už ale u jihokorejského výrobce víme, vyplatí se s nákupem počkat, protože cena vždy zanedlouho po uvedení na trh výrazně klesne.