Tank mezi supermobily míří do Česka. Má dokonce dva displeje

LG se v novém špičkovém modelu V10 podařilo skloubit hodně odolnou konstrukci a elegantní design. Vzhled V10 sice možná nepadne do oka každému, ale na to, co by měl telefon vydržet, je jeho design až nečekaně civilní. Navíc mohutnost telefonu není dána jeho konstrukcí, ale obřím displejem.

Čeští zákazníci budou také jedni z mála, kteří si budou moci nové špičkové LG, jež si nedávno odbylo premiéru doma v Koreji, pořídit. Podle slov zástupců české pobočky bude náš trh jedním ze tří evropských, kde se vůbec bude V10 prodávat. Zákazníci ve většině zemí Evropy tak budou mít smůlu nebo si budou na novinku muset ještě pár měsíců počkat. „Je to důkaz náročnosti českého zákazníka,“ komentuje tento úspěch Ondřej Oubrecht, šéf prodeje mobilních telefonů LG pro český trh.

Vystoupí z davu

LG V10 je opravdu hodně neobvyklý smartphone, který celou řadou svých parametrů a vlastností vystupuje z davu. Už první setkání s ním je neobvyklé, po uchopení do ruky se okamžitě dostaví pocit oné nekonečné bytelnosti. Telefon je hodně velký, ale to je dáno především úhlopříčkou displeje, která měří 5,7 palce a k tomu má smartphone ještě menší displej v horní části. Přitom se dobře povedlo minimalizovat rámečky okolo displeje, takže rozměry 159,6 x 79,3 x 8,6 mm jsou překvapivě rozumné. Ale hmotnost 192 gramů je v ruce hodně cítit, přispívá však k onomu pocitu bytelnosti.

Tento pocit umocňuje rám z chirurgické oceli na bocích, který by měl být velmi pevný a měl by ochránit telefon před poškozením při pádu. Velmi odolné by mělo být i krycí sklo Gorilla Glass 4, zadní kryt je navíc ze speciálního „gumového“ materiálu, který také vydrží téměř jakékoli hrubé zacházení. Přitom je v něm například zabudována NFC anténa. LG se chlubí tím, že telefon splňuje požadavky amerického armádního standardu MIL-STD-810G, takže určitá míra odolnosti je potvrzena i standardizovanými testy.

Druhý displej pro snazší ovládání

Kromě bytelnosti je dalším lákadlem V10 displej, respektive jeho displeje dva. Ten hlavní má úhlopříčku 5,7 palce a QHD rozlišení, tedy 2 560 x 1 440 pixelů. Jde o IPS panel a vypadá opravdu působivě. Druhý displej má úhlopříčku 2,1 palce a rozlišení 160 x 1 040 pixelů a navazuje v horní části bezprostředně na hlavní displej. Je trochu užší, vedle něj se ještě nachází čočka čelního fotoaparátu.

Displej má ulehčovat multi tasking, dá se tu totiž zobrazit seznam nedávno spuštěných programů, aplikaci sem doslova lze „shodit“. Přidávat si sem lze i zkratky z hlavní plochy, takže nejčastěji používané aplikace má uživatel stále na dohled. A samozřejmě se tu zobrazují notifikace a další různé zprávy, v pohotovostním stavu také třeba čas nebo libovolný text. Funkce displeje se dají detailně nastavit.

Standardně je nastaven tak, že je vlastně stále aktivní, informace se na něm zobrazují, i když je hlavní displej vypnutý. Podsvícení je řešeno technicky trochu jinak, displej vyloženě nezáří a tak by mělo být toto řešení úsporné. V LG tvrdí, že dokonce vlastně dovede oproti běžnému používání ušetřit energii, protože uživatel nemusí neustále rozsvěcet hlavní displej, aby zjistil, co se právě děje. Malý displej mu tuto informaci naservíruje kdykoli na první pohled. Řešení je to prý návykové, dle nás určitě praktičtější než trochu nevyužitý prostor zahnutí u Samungů Galaxy S6 edge a edge+. Těšíme se, až si toto řešení otestujeme a vyzkoušíme, jak bude užitečné v praxi. Na první dojem nás jen napadá poznámka, že z hlediska ovládání by bylo lepší, kdyby takový displej byl na spodní straně telefonu, kam snadno dosáhne uživatel při držení telefonu jednou rukou. Ale pravda, umístění vedle foťáku se přímo nabízí, u V10 tím konstruktéři využili jinak v podstatě prázdný prostor.

Maximální výbava

Konstrukce a netradiční displej jsou asi největšími lákadly LG V10, dalším ovšem bude celková výbava. Ta je na téměř maximální úrovni. Pravda, procesor Snapdragon 808 není absolutně nejvýkonnější, ale síly má dostatek, LG V10 se navíc chlubí celými 4 GB RAM paměti. I prototypy, které jsme si mohli krátce vyzkoušet, tak běžely opravdu bleskurychle a multitasking nebude pro tento smartphone žádný problém.

Telefon má dále samozřejmě kompletní podporu LTE, NFC a dalších moderních technologií, je tu 64 GB vnitřní paměti a slot na microSD karty. Nechybí čtečka otisků prstů prakticky schovaná v zadním vypínacím tlačítku. Baterie má velkou kapacitu 3 000 mAh, takže výdrž dvoudisplejového mobilu by mohla být velmi slušná. Podporováno je i rychlé nabíjení.

LG je také hrdé na fotoaparáty, ten zadní s rozlišením 16 megapixelů a světelností 1,8 by měl být stejně skvělý, jako v LG G4, ne-li lepší. Přední pětimegapixelová kamerka pak nabízí dva módy úhlu záběru. Standardní je 80°, rozšířený pak 120°. Selfie tyčky (které by tenhle telefon asi nemusely unést), tak mohou majitelé V10 nechat doma, do záběru se toho vejde opravdu hodně.

Cena zatím otazníkem

Drobnou pihou na kráse LG V10 tak je zatím pouze Android 5.1. Lollipop. Ale v LG už slibují, že Marsmallow přijde brzy, snad jen co vyprší určitá exkluzivita pro Nexus 5X.

Prodej V10 začne v prosinci, tedy zhruba za měsíc. Cenu zatím české zastoupení neoznámilo, detaily se ještě ladí. Podle neoficiálních prohlášení by měla být cena podobná té, za kterou se mělo prodávat LG G4 při uvedení na náš trh. Tím je myšlena oficiální cenovka 19 000 korun, pod dvacet by se mělo V10 vejít určitě.

Není to málo peněz, ale za funkční sadu a originalitu, kterou LG V10 nabízí, to je asi akceptovatelná částka. Nicméně je možná moudré trochu počkat, LG je známé tím, že jeho špičkové telefony poměrně rychle zlevňují, vždyť špičkové LG G4 stojí 13 000 korun a rovněž parádní a velmi originální model G Flex 2 vyjde na necelých 10 500 korun.