Nejlepší smartphone má dva displeje. LG vypálilo konkurenci rybník

Model V10 je prvním LG z nové řady V. Svoji výbavou nechává leckterou konkurenci za sebou. Ve výbavě nového LG najdeme řadu inovací, které nabízí model V10 jako první na světě. Ovšem jihokorejský výrobce prozatím neuvádí dostupnost v Evropě. Na domácím trhu se začne novinka prodávat už v říjnu.

LG V10 je unikátní tím, že má dva displeje. Oba jsou na čele telefonu. Hlavní IPS displej s úhlopříčkou 5,7 palce a rozlišením QHD doplňuje nad ním umístěný druhý IPS displej s úhlopříčkou 2,1 palce a rozlišením 160 x 1 040 obrazových bodů. Jemnost obou displejů je shodná: 513 obrazových bodů na palec.

Druhý displej funguje samostatně a slouží ke zobrazování notifikací. Může být neustále zapnutý, aniž by to mělo fatální vliv na výdrž. Menší displej může zobrazovat čas, datum, stav baterie či aktuální počasí, a to i když je hlavní displej vypnutý. Když je hlavní displej v provozu, tak druhý displej poslouží jako ovladač různých zkratek. Při sledování videa či hraní her druhý displej zobrazí upozornění bez rušení ve výhledu.

Další „vychytávkou“ nového LG je dvojitý přední fotoaparát. Ten má rozlišení pět megapixelů a díky své konstrukci s možností pořizovat 120stupňové selfie snímky nahradí podle výrobce stále rozšířenější selfie tyče.

Další zajímavou funkcí, která se v segmentu smartphonů objevuje v případě nového LG poprvé, je manuální režim pro nahrávání videa. Uživatel si tak může při nahrávání nastavit ISO, zaostření, nastavení bílé, snímkovou frekvenci a expoziční čas.

Videa mohou být pořizována až v 4K rozlišení ve dvou formátech: 16:9 nebo 21:9. Pro nahrávání videa je nové LG vybaveno elektronickou stabilizací obrazu a ve výbavě nechybí pokročilý editor pro úpravu videonahrávek. Samotný fotoaparát je 16megapixelový se světelností f/1.8. Pro fotografování je vybaven optickou stabilizací obrazu.

Novinka od LG používá stejně jako model G4 procesor Snapdragon 808. Ten není tak výkonný jako Snapdragon 810, nemá ovšem problémy s přehříváním. Operační paměť má kapacitu 4 GB. Operační systém Android je ve verzi 5.1.1 Lollipop. Smartphone podporuje sítě LTE-A cat. 6, wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC a USB 2.0.

Špičkové LG je dále vybaveno senzorem otisků prstů a 32bitovým DAC převodníkem od společnosti ESS Technology. Díky němu nové LG zprostředkuje hi-fi kvalitu přehrávané hudby. Jako první komerční produkt je novinka také vybavena technologií TruSignal pro optimalizaci síly signálu.

LG se chlubí, že u modelu V10 nezapomnělo na podporu paměťových karet a na vyměnitelnou baterii. Vestavěnou paměť s kapacitou 64 GB lze (opravdu jen teoreticky) zvětšit až o 2 TB. Vyměnitelná baterie má kapacitu 3 000 mAh. Telefon podporuje rychlonabíjení Quick Charge 2.0, díky kterému lze baterii nabít na polovinu kapacity za 40 minut.

Novinka V10 má rám Dura Guard vyrobený z nerezavějící oceli 316L, z které se vyrábějí chirurgické nástroje nebo luxusní hodinky. Zadní kryt výrobce označuje názvem Dura Skin a má být odolný proti škrábancům a přitom jemný na dotek. Struktura krytu by měla zpříjemnit držení a zamezit vyklouznutí. Telefon by měl vydržet pád z 1,2 metru, splňuje vojenský standard MIL-STD-810G. Rozměry telefonu jsou 159,6 x 79,3 x 8,6 milimetru. Hmotnost 192 gramů je dost vysoká.