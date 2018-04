Máme smartphone odolný před dětmi, chlubí se výrobce v reklamě

Model LG V10 je příkladem toho, že inovace u mobilních telefonů stále nekončí. Smartphone, který nabízí třeba dva displeje (jeden hlavní a jeden pro notifikace) nebo duální přední fotoaparát pro lepší selfie snímky, má pořádný náskok před konkurencí (více se o modelu dozvíte zde). V poslední reklamě se pozornost zaměřila na odolnost.

Telefon je totiž vybaven rámem Dura Guard z nerezové oceli 316L, která se používá například pro výrobu luxusních hodinek nebo chirurgických nástrojů. Zadní kryt je opatřen materiálem odolným proti škrábancům. Přední krycí sklo je dvojité Gorilla Glass čtvrté generace. Telefon splňuje vojenský standard MIL-STD-810G, a například pády z výšky okolo 1,2 metru by tedy měl přežít naprosto bez úhony.

Tato vysoce bytelná konstrukce je demonstrována v reklamě, kde s tímto modelem děti provádějí všechny možné vylomeniny. Tahají ho na provázku za kolem, sedají si na něj, upouštějí na zem, mlátí do něj paličkami na buben nebo jej lepí na dálkově ovládané auto a vrážejí s ním do stolu. Telefon by zkrátka měl přežít nejrůznější výmysly, které děti napadnou.

Telefon se od 8. října prodává v Koreji za cenu v přepočtu zhruba 16 200 korun. Dostupnost pro ostatní trhy zatím nebyla oznámena.