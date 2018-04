LG už prodalo sedm milionů mobilů s dotykovým displejem

Mobilní telefony s dotykovým displejem táhnou a důkazem jsou prodeje korejského LG. To již prodalo sedm milionů takto vybavených mobilů. Do celkového počtu prodaných LG s dotykovým displejem je započítáno 11 modelů. Sedm milionů dotykových LG se prodalo do konce června od představení modelu Prada v březnu 2007.

Na celkovém počtu prodaných mobilů s dotykovým displejem má největší podíl model Viewty, který se prodává i na našem trhu. Tohoto modelu se prodalo přes dva miliony kusů. Dalšími taháky jsou modely Venus a Voyager určené pro severoamerický trh. Prvního jmenovaného se prodalo 1,6 milionu kusů, druhého potom 1,3 milionu.