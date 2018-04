LG U900 - televize v mobilu již od června

Italský operátor Three představil nové LG U900, které je připravené pro spuštění mobilní televize La 3. Tu operátor Three spustí v Itálii v červnu. Jedná se o standard DVB-H a v době spuštění by mělo být pokryto 70 procent Itálie. Od počátku provozu by mělo být k dispozici 15 kanálů. La 3 také nabídne přenosy z fotbalového mistrovství světa, italskou ligu a motocyklové závody Moto GP.

LG U900 je telefon netradiční konstrukce s natáčecím displejem, který umožňuje zobrazení v horizontální poloze. Displej má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 262 000 barev. Telefon je vybaven 1,3 megapixelovým fotoaparátem a podporuje sítě třetí generace UMTS. Nové LG má hmotnost 110 gramů. Operátor Three nabídne pro mobilní televizi také nový model Stealth od Samsungu. Více o mobilní televizi zde...