LG U8100 a U8150 - kompaktní sourozenci pro UMTS

LG se snaží zabodovat na poli mobilních telefonů pro evropské sítě třetí generace UMTS a již před časem představil dvojici funkcemi nabitých véček. Ty vedle bohaté výbavy zaujmou také svými rozměry, které z nich činí jedny z nejkompaktnějších a nejlehčích telefonů pro sítě UMTS. Oba dva modely jsou až na použití rozdílných venkovních displejů a několika detailů ve výbavě, prakticky stejné. Odlišné jsou, přes shodný design obou telefonů, rozměry a také hmotnost.

První z obou modelů U8100 má na rozdíl od modelu U8150 monochromatický vnější displej s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů a možností podsvícení jednou z pěti barev. Vyšší model U8150 má displej se stejným rozlišením, ale dokáže zobrazit až 65 536 barev a je vyroben technologií STN. Na vnější displej obou modelů se vejdou dva řádky textu. Vnitřní-hlavní displej obou telefonů je vyroben technologií TFD a nabízí rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Displej modelu U8110 dokáže zobrazit až 65 536 barev, vyšší model 262 000 barev. Úhlopříčka hlavního displeje je 5,6 centimetru a vejde se na něj až sedm řádků textu.

LG U8110.

Obě véčka od LG mají vestavěný fotoaparát vybavený snímačem CMOS s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů), který nabízí možnost pořizování videozáznamů (v rozlišení QCIF 176 x 144 obrazových bodů. Fotoaparát je otočný o 180 stupňů a nabízí dvojnásobné digitální přiblížení a možnost přisvícení. Jelikož jsou oba telefony schopné pracovat v sítích UMTS, nechybí podpora videohovorů (10 fps). Oba modely také podporují funkci VOD (Video on Demand). Paměť modelu U8110 je 16 MB (14 MB využitelných uživatelem), model U8150 by měl nabídnout paměť 64 MB. Paměť však není možné rozšířit pomocí paměťových karet. Velká paměť by se však hodila, jelikož oba telefony disponují přehrávačem video souborů ve formátu MPEG 4 a zvukových souborů ve formátech MP3 a AAC.

Stylizovaný videohovor na displeji LG U8110.

Oba připravované modely LG by měly nabídnout telefonní seznam pro 200 kontaktů. To není mnoho. Jednotlivé kontakty jsou však vícepoložkové a vedle čtyř telefonních čísel lze ke kontaktu přiřadit i e-mailovou adresu, poznámku a obrázek nebo fotografii. Telefony nabízejí hlasové vytáčení i hlasitý odposlech. Oba modely od LG podporují vedle UMTS pásma 2100 MHz, také dvě pásma GSM 900 a 1800 MHz. Oba telefony disponují čtyřiašedesátihlasým polyfonním vyzváněním a v telefonech se také nachází editor na tvorbu vlastních melodií.

Ve výbavě obou modelů od LG se nalézá e-mailový klient (POP3, SMTP, IMAP4) a Wap 2.0. Telefony v sítích GSM podporují datové přenosy GPRS třídy 10. Další výbavu obstarává hlasový záznamník, organizér, budík s pěti alarmy (vypnutý telefon, opakování), poznámky, upomínky, kalendář, světový čas, kalkulačka a převodník. Nechybí hry a Java MIDP 2.0. Obě véčka mají ve výbavě infraport. Bluetooth by měl nabídnout jen vyšší model. Spojit nové véčka LG je možné také pomocí USB i sériového datového kabelu.

LG U8150.

Rozměry LG U8100 jsou 95,7 x 49,5 x 23,1 milimetru a jeho hmotnost je 126 gramů. Model U1850 má rozměry 99,2 x 50 x 24,4 milimetru a stejnou hmotnost, tedy 126 gramů. Model U8100 je vybaven Li-Pol baterií s kapacitou 1200 mAh, což platí i prodruhý model. LG U8100 vydrží na přijmu 120 hodin nebo 140 minut hovoru nebo 100 minut videohovoru. LG U8150 nabízí obdobné hodnoty.

V základním balení LG U8110 nechybí poutko, hands-free sluchátko, USB datový kabel a synchronizační software. V Evropě, ve vybraných zemích, nabízí LG U8110 operátor Hutchinson Three a hovoří se také o zájmu operátora Orange. Druhý model U8150 by se měl začít nabízet později.