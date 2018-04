LG SV130 - pojme až hodinu videozáznamu

LG se snaží dotáhnout na svého rivala, společnost Samsung a tak chystá několik špičkově vybavených modelů. Jedním z nich, a jako první představený (při příležitosti veletrhu Comdex), bude model SV130. Ten je zajímavý především schopností pořizovat videozáznamy. A to jak z integrované kamery, tak z video hovorů. Do paměti telefonu se vejde až jedna hodina záznamu, který se pak následně může použít jako spořič displeje, nebo jako doplněk vyzvánění. Telefon taktéž podporuje funkce videa a audia na vyžádání (VOD a AOD). Podporovaný formát je MPEG4, ale telefon dokáže přijmout i jiné kodeky.

Žádejte co chcete

Aby se do telefonu vešla hodina videozáznamu, má telefon v 96 MB vnitřní paměti. Jak již bylo uvedeno, záznam je možné pořizovat jak v rámci funkce videa na vyžádání, tak z video hovoru a taktéž pomocí integrované kamery. Ta samozřejmě umí i statické fotografie, takže telefon podporuje i MMS zprávy. Kamera má rozlišení 300 000 obrazových bodů, což zhruba odpovídá rozlišení 640 x 480 obrazových bodů a čtyřnásobný zoom. Videozáznam samozřejmě má i zvukový doprovod. Při fotografování statických snímků je k dispozici kontinuální snímání až devíti záběrů na jeden stisk spouště a fotoaparát/kamera fungují i u zavřeného přístroje.

Karaoke na přání

Telefon disponuje dvěma reproduktory, dokáže tak reprodukovat stereo zvuk a to dokonce s prostorovým efektem. Stereofonní jsou i sluchátka, která se podle výrobce budou výborně hodit pro karaoke, populární to asijskou zábavu. Karaoke bude fungovat na principu videa na vyžádání, vyberete si písničku a tu vám v reálném čase telefon přehraje. Kvalita zpěvu pak bude záviset jen na vašich hudebních dispozicích. Jistě dobrý nápad, jak ze zákazníků vytáhnout další peníze, bohužel, bez potřebné technologie to nepůjde. U nás si tedy s mobilem zazpíváte až s příchodem sítí třetí generace.

Pro Evropu zatím ne

A právě v takové síti pracuje novinka LG. Je určena pro síť CDMA 2000 1x, která poskytuje datové přenosy rychlostí až 144 kbps. Za nedlouho ale v Jižní Koreji bude fungovat ještě modernější síť, CDMA 2000 1xEV-DO (více v této krátké zprávě). Tento model je i zemi původu novinkou, u nás si na podobně vybavené telefony budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Nový LG IMT2000 nebude ani levnou záležitostí, podle výrobce bude spadat do high-end segmentu. Do roka ale LG plánuje další podobně vybavené modely, jejichž cena bude příznivější. Konkrétní cenu novinky ale neznáme. Konkurence ale nespí a podobně vybavené telefony chystá i konkurenční Samsung.