LG chce letos prodat více mobilů. Prý chystá i návrat k Windows Phone

Podle manažera blíže neurčeného obchodního partnera se bude LG snažit letos prodat o 20 milionů kusů telefonů více než v roce 2012. Podle předběžných odhadů mohlo LG loni dosáhnout hranice 55 milionů prodaných telefonů. Více než polovina letošní produkce (45 milionů kusů) má připadat na smartphony. Informoval o tom portál Korea Times.

Smělý cíl si LG stanovilo i přesto, že se potýká se značnou konkurencí v podobě domácího Samsungu a amerického Applu. Jeho pozici stále více ohrožují i další výrobci, jako jsou čínské společnosti ZTE a Huawei.

"Tento rok nebude pro LG tak optimistický jako loňský. Ale například Optimus G a Nexus 4 ohromily prodejce i samotné uživatele. I díky levným smartphonům série Optimus, které budí pozornost, si tak jsme jisti jeho rostoucím tržním podílem," uvedl manažer obchodního partnera k letošnímu plánu jihokorejského výrobce. Podle něj chce LG údajně za každé čtvrtletí prodat minimálně 10 milionů smartphonů.

"LG letos představí nové modely řady Optimus. V přípravě je také řada nových smartphonů s operačním systémem Windows Phone 8 od Microsoftu," dodal manažer. Posledním představeným modelem od LG se systémem Windows Phone byl v roce 2010 Optimus 7. O rok později sice přišel na trh model Jil Sander, šlo však jen o převlečený Optimus 7 s novější verzí operačního systému (WP7.5 Mango).

Mluvčí společnosti LG G.W. Kim odmítl údajný plán pro letošní rok oficiálně potvrdit.

Jasněji by mohlo být již koncem února, kdy by v rámci veletrhu MCW v Barceloně mohlo LG odhalit své letošní novinky. Jednou z nich by měl být i nový špičkový smartphone. Tím by měl být pravděpodobně Optimus G2 vybavený displejem s úhlopříčkou 5,5 palce a Full HD rozlišením (1080 × 1920 pixelů), čtyřjádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon S4 Prime, taktovaným na 2 GHz. Telefon by měl běžet na dosud nepředstaveném Androidu Key Lime Pie.

Na internet však před oficiálním odhalením nástupce modelu Optimus G unikly technické specifikace a snímek novinky Optimus G Pro. Při srovnání parametrů obou telefonů se nabízí, že půjde o přímého nástupce stávajícího modelu. Do veletrhu v Barceloně však zůstane pravděpodobně jen u spekulací.

Optimus G Pro by měl totiž podle současného trendu mít pětipalcový displej s Full HD rozlišením. Vyššího rozlišení se dočká i čelní fotoaparát (2,4 MPix) a delší výdrž zajistí baterie s kapacitou 3000 mAh. Novinka by měla běžet na Androidu v aktuální verzi Jelly Bean.

Hardwarově by se pak oba modely od sebe neměly výrazně lišit. Jen shodný čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 by měl být u novinky taktován na 1,7 GHz. Podle portálu Engadget, který informaci přinesl, by měl Optimus G Pro dosahovat při rozměrech 139 × 70 × 10,1 milimetru hmotnosti 160 gramů.