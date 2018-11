Předběhnou se skládacím smartphonem Samsung? LG ho ukáže už v lednu

Blass na svém Twitteru informoval, že LG plánuje odhalit skládací smartphone na tiskové konferenci už v rámci tradičního lasvegaského veletrhu CES. Ten se příští rok koná od 8. do 11. ledna. Společnost LG je tak již třetím velkým výrobcem, který chce aktivně usilovat o ono pomyslné prvenství.

Šéf globální firemní komunikace LG Ken Hong nicméně podle serveru Digital Trends odmítl tuto spekulaci jakkoli komentovat. Nechal se nicméně slyšet, že na CESu není nic nemožné.

Nejčastěji je, co se skládacího smartphonu týče, slyšet o Samsungu. Jenže to, na co jednou naláká, záhy změní. Představení vlastního produktu totiž neustále odkládá. Podle posledních informací bychom se mohli brzy dočkat alespoň prvních konkrétnějších informací, a to již 7. a 8. listopadu, kdy se koná vývojářská konference Samsungu v San Francisku. Právě na ní měl být přitom podle dřívějšího vyjádření šéfa společnosti DJ Koha první skládací smartphone představen (více viz Šéf Samsungu: ohebný smartphone bude ještě letos, nejspíš v listopadu).

Třetí společností, která rovněž v tomto boji usiluje o prvenství, je Huawei. Věří, že případné prvenství v takto revoluční konstrukci by mu pomohlo dohnat současnou špičku reprezentovanou Samsungem a Applem. Zda dodrží již dříve avizovaný termín, se ukáže brzy. Letos v dubnu se totiž nechal slyšet, že revoluční smartphone hodlá představit v listopadu. Ten je sice teprve na svém začátku, ale příliš nadějí tomu nedáváme.

Boj o prvenství tak bude ještě patrně hodně zajímavý, a to i vzhledem k tomu, že zejména oba jihokorejští rivalové se zřejmě zaměří na lasvegaský veletrh CES. Nelze ovšem vyloučit, že by ze strany Samsungu nemohlo jít o dobře promyšlený krok a že bychom se příští týden nakonec nemohli dočkat něčeho více než jen pár dílčích informací. A stejně překvapit může samozřejmě i Huawei.

Zatím to ovšem vypadá, že se velcí výrobci pouze chvástají. Prozatím od nich víme jen to, že se vývoji vlastního skládacího smartphonu věnují a právě ta či ona společnost chce být v tomto ohledu průkopníkem. Přitom nejsou jedinými hráči na trhu a uvedení takového zařízení může daného výrobce dostat do výšin. A to klidně i toho doposud neznámého.

Že na tom něco bude, ukázala jen před pár dny do té chvíle neznámá čínská firma Rouyu Technologies. Nechvástala se předčasně svými plány, představila rovnou vlastní skládací smartphone. Jenže spíše než o finální produkt jde o funkční prototyp. A to pořádně drahý: základní verze stojí v přepočtu 30 000 korun, nejvyšší specifikace pak vyjde na 42 000 korun (více viz Vypálila naprosto neznámá značka rybník gigantům? Má skládací smartphone). Cena je vysoká, ale ani u velkých výrobců nelze očekávat, že revoluční skládací smartphonu bude za hubičku.