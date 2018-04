LG si utahuje ze Samsungu. To bychom vám my nikdy neudělali

Modelová řada Note patřila vždy k tomu nejlepšímu, co může Samsung mobilním uživatelům nabídnout. V tomto ohledu tak informace o omezené dostupnosti nového Notu 5 působí poměrně zmatečně. Nejnovější generaci špičkového phabletu bude totiž výrobce nabízet pouze v USA a na asijských trzích. Pro evropské uživatele, kteří se budou muset spokojit „pouze“ s modelem Galaxy S6 edge+, to je tedy velké zklamání.

Tento postoj Samsungu neunikl konkurenčnímu LG, respektive jeho jordánské pobočce. Právě ta informace o omezené dostupnosti špičkového phabletu Samsungu umně využila k propagaci vlastního top smartphonu. Na twitterovém účtu totiž zveřejnila snímek LG G4 s vyobrazeným kalendářem, v němž je označeno datum 21. srpna. Právě v tento den zahájí Samsung prodej svého Notu 5.

Aplikace kalendáře pak u označeného data informuje, že k němu nejsou přiřazeny žádné poznámky. Doslova tedy „No Notes!“. Pokud by přeci jen někomu dvojsmyslná narážka jordánského LG na politiku Samsungu unikla, pak slova, jimiž je obrázek doplněn, jsou výstižnější: „To everyone that marked a note on their calendar. Sorry. We’d never do that to you.“ (Pro všechny, kteří si označili poznámku ve svém kalendáři. To bychom vám my nikdy neudělali.).

Své sdělení pak jordánská pobočka LG zakončuje všeříkajícím hashtagem #G4TheWorld. Dává tak jasně najevo, že dostupnost jejího top modelu G4 se oproti konkurenci neomezuje jen na vybrané trhy. K mání je totiž uživatelům po celém světě. Nicméně prodeje nejsou takové, jaké si LG původně představovalo. Novince se totiž zdaleka nepodařilo navázat na úspěchy předchozího modelu G3 (o důvodech se dočtete v dřívějším článku zde).

Není to přitom poprvé, co se jordánská pobočka LG do Samsungu strefuje. Již loni si totiž vzala na mušku dosud nejslavnější selfie, kterou u příležitosti udílení Oscarů pořídil herec Bradley Cooper třetí generací phabletu Note Ellen Degeneresové (více zde). Jen o den později se na twitterovém účtu jordánského LG objevil tweet informující, že při použití tehdejšího LG G2 by mohla hromadný autoportrét pořídit sama Ellen. LG tak poukázalo na přednost v podobě ovládacích prvků na zádech telefonu.