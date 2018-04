LG Shine exkluzivně na Mobil.cz - jaký je nástupce LG Chocolate?

LG Shine svým vzhledem zapadne stejně dobře do dámské kabelky jako do kapsy pánské košile. Chválíme především jeho precizní zpracování. Použité kovové kryty přesně lícují s plastovými díly telefonu. Výsuvná konstrukce je velmi pevná. Je u ní znát malá vůle, ve srovnání s konkurencí je ale plně zanedbatelná. Zrcadlová plocha displeje se velmi jednoduše špiní. Předpokládáme, že ve finálním balení naleznete i speciální leštící hadřík nebo leštítko ve formě přívěsku - podobně jako u současného modelu LG Chocolate. Rolující váleček je velmi příjemný způsob ovládání. V případě LG Shine bychom ale ocenili větší citlivost válečku. Klávesy kolem něj se i přes svou titěrnost ovládají velmi dobře, stejně jako funkční klávesy na boku a alfanumerická klávesnice. Dvoumegapixelový fotoaparát používá optiku Schneider-Kreuznach a chlubí se i bleskem. Pod kovovým krytem baterie naleznete i slot pro SIM kartu, jenž pod sebou ukrývá místo na paměťové karty microSD. LG Shine jako první používá novou platformu. Hlavní nabídka tak dostala novou grafiku, přidány byly působivé animace a pozadu nezůstaly ani velmi zajímavé vlastnosti telefonu.



Největší novinkou je u LG Shine prohlížeč dokumentů. Poradí si s formáty .doc a .xls. K dispozici je i povedený internetový prohlížeč a pro milovníky rychlých aut hra na téma prvních dílů Need for Speed.