LG Secret - další stylový majstrštyk (živé fotografie a video)

Bezkonkurenčně největší nával se na veletrhu CommunicAsia tvořil na stánku LG, a to konkrétně u pultu, kde výrobce vystavoval svůj nový top model KF750 s přídomkem Secret. Možná byly důvodem půvabné hostesky, ale zasloužený zájem budil i samotný mobil.

Secret totiž bude letošní vlajkovou lodí výrobce, tak jak tomu bylo nedávno u modelu Shine. Právě s touto řadou stylových mobilů LG odstartovalo novou strategii, která se zdá být úspěšná. Již předběhlo Sony Ericsson na čtvrtém místě největších světových výrobců a zuby si brousí na skomírající světovou trojku Motorolu.

LG Secret je od pohledu povedený mobil. Vcelku střídmý design a špičkové materiály z něj dělají luxusní zboží. Stačí jej vzít do ruky a je jasné, že konkurence bude v tomto směru muset přidat. Rovnat se mohou jen nejdražší Nokie osmičkové řady, ty však jsou o poznání dražší. Naopak jiné mobily, třeba i s celokovovým krytem, působí vedle nového LG laciným dojmem.

Špičkové zpracování doprovází použité výjimečné materiály, jako je temperované krycí sklo displeje a kryt z karbonových vláken. Díky těmto materiálům by měl být telefon odolný proti poškrábání a dlouho by si měl udržet vzhled nového. A to je vcelku ceněná vlastnost - kolega od LG, model KF600, vypadá po dvou měsících nošení v kapse s dalším mobilem jako veterán několika mobilních válek s displejem poškrábaným téměř k nečitelnosti za denního světla. Nechme se tedy překvapit, jestli v tomto směru novinka splní předpoklady prezentované výrobcem.

LG patří mezi průkopníky senzorového ovládání. Po modelech KF600 a KF510 má podobný typ ovládání i novinka. Principiálně je téměř shodné právě s modelem KF510, ale s mnohem výraznějšími světelnými efekty. Celá klávesnice pod displejem je senzorová, jen prostřední potvrzovací klávesa je mechanická. To se docela hodí a zpřesňuje to oproti modelu KF510 ovládání. Přesto se nám u testovaného vzorku zdála klávesnice příliš citlivá. Podle zástupců značky se však na senzorovém ovládání stále pracuje a do uvedení na trh bude ještě doladěno.

Již v tuto chvíli ale patří telefon reakcemi na povely k jasně nejrychlejšímu LG, co jsme kdy testovali. K snadnosti ovládání přispívá i poměrně logicky rozdělené menu, i když nám vadí, že každý model od LG má menu trochu jiné. Konkurence je v tomto směru konzistentnější a to je směrem k zákazníkovi jistě správnější cesta.

Hlavním tahákem telefonu je videokamera. Aby ne, když telefon umí nahrávat video v maximálním rozlišení VGA, ale vedle obvyklých mobilních formátů také ve formátu DivX, který samozřejmě umí i přehrávat a opět až do rozlišení VGA. Vedle běžného snímání dokáže Secret nahrávat videa až se snímkováním 120 obrázků za sekundu, ale v tomto případě jen do rozlišení QVGA. S ohledem na silné video schopnosti nepřekvapí, že telefon umí automaticky natáčet displej podle polohy telefonu při sledování videa.

Přehrávání videa na displeji telefonu je plynulé a obraz je ostrý a jasný. To je samozřejmě právě i díky vlastnostem displeje, který je opravdu špičkový. I další výbava telefonu je velmi dobrá a řadí telefon do špičkové kategorie multimediálních přístrojů. O úspěchu LG Secret tak rozhodne především cena, vlastnosti jeho samotného úspěch zaručují a to jak po stránce vzhledu, tak i co se výbavy týče. Předběžně výrobce ohlásil cenu okolo 12 000 korun, což je k jeho vlastnostem adekvátní částka, i když na dnešní dobu přece jen trochu vysoká. Náš odhad ceny tak míří spíš k desetitisícové hranici. Zhruba za tuto cenu se dnes nabízí jeden z hlavních konkurentů LG, a tím je Samsung Soul.

Nejen Secret poblouznil naše oči

Na stánku LG nás zaujaly ještě dva telefony, není ale příliš pravděpodobné, že se s nimi na našem trhu setkáme. Zajímavý komunikátorek LG KS360 se bude pravděpodobně prodávat jen v Asii, i když některé zdroje uvádějí, že by jej do svého portfolia pro evropské trhy mohl zařadit Vodafone. Telefon nemá nikterak oslňující výbavu, spíš zaujme konstrukcí po vzoru komunikátorů od HTC se z boku výsuvnou klávesnicí. V tomto režimu se displej automaticky přepne do podélného zobrazení a k dispozici je plnohodnotná, i když dost titěrná QWERTY klávesnice. Nám se na ní příliš dobře nepsalo.

I pro Evropu je určené véčko s nápadně širokým tělem HB620T. Tento telefon zaujme především integrovaným DVB-T přijímačem televizního vysílání. Kvůli tomu se v těle skrývá poměrně dlouhá teleskopická vysouvací anténka. Díky kvalitnímu displeji nabízí telefon velmi pěkný obraz, který je plynulý, jasný a ostrý. Další výbava telefonu odpovídá průměrnému mobilu pro sítě třetí generace.

Ostatní vystavené telefony LG si můžete prohlédnout na fotografiích.