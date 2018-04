LG se odvázalo: 5Mpix mobil už na prázdniny

LG se po roční odmlce vrátilo do první ligy. Loni LG uvedlo na trh jen průměrné mobily low-endové a střední třídy. Tomu je však konec, letos na kongresu 3GSM v Barceloně ukázalo LG co opravdu umí. Nebyla to sice taková smršť novinek jako u konkurenčního Samsungu, ale hned několik zajímavých modelů LG vystavovalo.

Tradiční jihokorejský výrobce se snaží evropským zákazníkům přinést funkce, které již dopřává zákazníkům ve své domovině. Na stánku tak nechyběly mobily s televizním příjimačem, super foto mobil, speciální MP3 mobil a několik zajímavých stylových přístrojů. LG ukázalo, zatím tedy jen na prototypu, že mu není cizí ani HSDPA a z jeho nového portfolia je jasné, že hlavní důraz klade na mobily pro 3G.

Pokud LG dodrží sliby, tak v červnu uvede na trh jak mobil s TV přijímačem, tak i první pětimegapixelový mobil. V obou případech by LG mohlo získat evropský primát.

Televizní mobily

Televize v mobilu je v současné době jednou z nejvíce očekávaných služeb. Možná ani ne tak u operátorů, ale u výrobců určitě. S mobilem s televizním tunerem se v Barceloně pochlubil každý výrobce. Některý jen s prototypem, jiný již s prodejním modelem, LG pak s obojím.



LG V9000.

Prvním mobilem s TV přijímačem od LG, který bude v prodeji, je model V9000. Ten se začne v Evropě prodávat již od června. Má to ale jeden háček. Tento model má přijímač pro standard DMB, který se doposud používá v Asii. V Evropě by měl být rozšířenější standard DVB-H, ale minimálně v Itálii spustí právě v červnu první variantu.



UMTS telefon pro příjem televize ve standardu DVB-H určený pro Evropu.

LG vystavovalo i mobil pro standard DVB-H, ale jen v podobě prototypu bez konkrétního typového označení. Oba telefony mají stejnou konstrukci s otočnou horní částí, na které je displej. Výbava obou mobilů je obdobná. Displej má QVGA rozlišení, telefonu nechybí MP3 přehrávač a 1,3 megapixelový fotoaparát. Nepříliš optimisticky ale zní údaj o výdrži telefonu při sledování televize. Zatím se můžeme těšit jen na dvě hodiny a to stačí stěží na jeden film.

3G má budoucnost

Nejvíce novinek od LG představovaly v Barceloně telefony pro sítě třetí generace. Výrobce jich představil hned několik. Pozitivní je, že se LG nevydalo jen cestou co nejbohatší výbavy, ale soustředilo se na design svých novinek. A tak se můžeme těšit na pětici stylových mobilů pro 3G.



LG U880 a U8500.



LG U890.

Modelu KU730 je stylové véčko, které se vedle podpory provozu v sítích 3G může pochlubit i podporou EDGE. A to se mnoha českým zákazníkům bude líbit, jinde po EDGE takový hlad není. LG KU730 má dva barevné displeje, 1,3 megapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač, Bluetooth a nechybí podpora paměťových karet.



LG KU400.

Ve stylu žiletky, tedy tenkého mobilu, jsou další dva modely LG. LG U880 se může na některých trzích jmenovat 8500 a bude existovat i ve speciální verzi Roberto Cavalli Edition s upraveným krytem. Druhým telefonem této řady je model U890. Výbava obou modelů, včetně speciální verze jednoho z nich, je téměř totožná. Liší se jen podporou stereofonního Bluetooth profilu u modelu U890. Toto LG má také leptanou klávesnici ve stylu Motoroly Razr.

Barvou proti proudu

Nám se ale mnohem víc líbilo docela obyčejné 3G véčko 8550, které má na dnešní dobu již hodně nezvyklou vnější anténu. Výbava tohotoi modelu je stejná jako u předchozích 3G véček LG, podstatnou změnou je zaoblený design a především barevné provedení. Vedle nudné stříbrné se bude telefon dodávat ve velmi výrazných barevných variantách oranžové a zelené barvy. V obou případech to je osvěžující doušek v záplavě pohřební černé, která novým mobilům zcela dominuje.

Posledním 3G modelem je vysouvací LG KU400. To má také velmi zajímavý design a to především horní části telefonu. Asymetrické rozmístění kulatých funkčních tlačítek s výrazně modrým orámováním zaujme na první pohled. Nudná není ani alfanumerická klávesnice. Výbava je opět stejná: 1,3 Mpix fotoaparát, MP3 přehrávač, paměťové karty MicroSD, Bluetooth. Hlavní displej má atypické rozlišení 220 x 220 obrazových bodů.



LG U8550.

Foto star má 5 Mpix fotoaparát!

Jedním z největších lákadel LG v Barceloně byl model KG920. Je to pokus o přenos asijského mobilu na evropské trhy. Tento nezvyklý mobil se totiž v Jižní Koreji již delší čas prodává a jelikož je populární, bude s ním LG chtít uspět i v Evropě. Telefon zaujme na první pohled svými poněkud většími rozměry i velmi nezvyklým rozmístěním kláves. Navíc má telefon uprostřed kloub a horní stranu tak lze natáčet.

LG KG920 má pětimegapixelový fotoaparát a jestli bude stejně dobrý jako fotoaparát v jihokorejském originálu, máme se na co těšit a konkurence by s tím měla co nejdřív něco dělat. Fotoaparát má automatické ostření a dokonce stroboskopický blesk. Nikoliv jen pomocnou diodu.



LG KG920 aka LG SV550. Výrobce v Barceloně vystavoval původní CDMA verzi telefonu, kterou již delší dobu nabízí na jihokorejském trhu.

Další zajímavé modely

Vedle několika stylových low-endů ukázalo LG v Barceloně ještě tři zajímavé mobily. Model KE600 vypadá jako výše zmíněný model KU400. Nepodporuje ale sítě 3G, naopak má navíc dvoumegapixelový fotoaparát. Véčko s otočnou horní částí, LG P7200, navazuje na několik starších oblíbených modelů s obdobnou konstrukcí. Novinka má leptanou klávesnici a bohatou výbavu: 2 Mpix fotoaparát, MP3 přehrávač, paměťové karty, Bluetooth.



LG P7200.

Nový trend, který asi využije mnohem více výrobců, představuje LG M6100. Tento velmi úzký mobil vypadá na první pohled jako běžný MP3 přehrávač a je to i jeho účelem. Jinak je to však velmi dobře vybavený mobil s 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Konstrukce je vysouvací a jediná výtka směřuje k absenci podpory paměťových karet. 128 MB všem stačit nebude.



LG M6100.

Další fotografie:



Smartphone PG-1 s novým operačním systémem SavaJe. (Vystavován jen jako nefunkční prototyp)





LG KG245.



LG KG225.



LG KU730.