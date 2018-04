LG SC8000: vyberte si Windows, nebo Symbian

Jeden model - dva operační systémy. Touto zvláštností se bude moci pochlubit chystaný smartphone LG SC8000. Tento vysouvací telefon byl představen již zhruba před dvěma měsíci, ale v té době jen jako přístroj s operačním systémem Windows Mobile for PocketPC 2003. Nyní však LG zveřejnilo informaci, že bude dodávat ten samý model, ale s operačním systémem Symbian. Obě varianty se budou prodávat současně, model se Symbianem se ale pravděpodobně bude jmenovat trochu jinak. Přesné označení zatím nebylo zveřejněno.

Aby možných variant nebylo málo, připravuje výrobce jak verzi pro GSM, která bude pracovat na frekvencích 900 a 1800 MHZ, i verzi pro sítě CDMA 2000 1x. Telefon se tak bude nabízet téměř po celém světě. Výrobce zatím nezveřejnil technické podrobnosti o variantě tohoto telefonu se Symbianem. Podle všeho bude využívat platformu UIQ operačního systému Symbian, kterou dnes ve svých modelech nabízejí Motorola, Sony Ericsson a v budoucnosti také tchaj-wanský Benq. Tato platforma využívá dotykový displej, kterým je nový smartphone LG vybaven. LG není podílníkem ve sdružení Symbian a zatím ani oficiálně není licenčním partnerem. Podle dostupných informací by se jím ale do konce roku měl stát.

LG SC8000 s OS Microsoft.

Pokud bude mít telefon ve verzi s OS Symbian stejnou výbavu jako již představená verze s OS MS PocketPC, mohou se zákazníci těšit na integrovaný fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu, operační paměť 196 MB a procesor Intel Xscale (taktován na 400 Mhz). Procesor ale pravděpodobně bude jiný. Naopak by ve výbavě neměla chybět podpora paměťových karet SD/MMC. GSM verze telefonu nabízí GPRS třídy 10. Verze s OS Microsoft by se měla začít prodávat ještě před koncem tohoto roku, ovšem jen v Koreji a pro sítě CDMA. Evropská (GSM) varianta by měla následovat v prvním čtvrtletí příštího roku. Na verzi s OS Symbian si ale pravděpodobně budeme muset počkat až na druhou polovinu příštího roku.