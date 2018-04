LG S5200 - vysouvák s 1,3 Mpix fotoaparátem

LG připravuje nový vysouvací model s integrovaným 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Telefon je také schopen pořizovat videonahrávky až do délky dvou hodin. Ve výbavě nechybí Bluetooth, hudební MP3 přehrávač a šedesátičtyřhlasé polyfonní vyzvánění. Paměť má hodnotu 68 MB. Telefon podporuje funkci USB Mass Storage. LG S5200 je třípásmové (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Nové vysouvací LG se začne prodávat ještě do konce letošního roku, zda se objeví i na našem trhu prozatím nevíme. Cena telefonu by se měla pohybovat okolo 300 Euro, tedy okolo 9 000 Kč.



LG S5200.