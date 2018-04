LG S5200 - Černý hřebec pro dámské kabelky

Novinky od LG se vždy řadily spíše do kategorie čistě stylových telefonů. Model S5200 ale míří výše a kromě stylového designu nabízí i pokročilé funkce. LG tak po dlouhé době přichází s přístrojem, který je schopen oslovit novou cílovou skupinu. Tam, kam jeho největší konkurent Samsung již dávno zabrousil díky modelu D500e, teď míří další asijský výrobce.

Snaha LG opustit kategorii stylovek ale není nijak markantní a výrobce se stále zdráhá citelně expandovat do nových částí trhu. Model S5200 se tak sice stává nejvybavenějším LG na našem trhu, konkurence světových výrobců je ale v tomto segmentu velice silná. Pokud by LG chtělo skutečně oslovit náročné uživatele, kteří zároveň dbají na styl, musel by se snažit poněkud více. V tuto chvíli nemá vedle svého nynějšího hlavního konkurenta, Samsungu D500e, mnoho šancí na masovější úspěch.

Vzhled - sexy přístroj pro dámy

LG S5200 je velmi elegantní přístroj s vysouvací konstrukcí, která se v záplavě véček stává velmi populární. Nevýhodou takové konstrukce a tudíž i tohoto LG je ale velká náchylnost k otevírání přístroje v kapse. Tím se ve většině případů přístroj i odemkne a nepříjemná rutina je na světě. V našem okolí by se ale především ženy s tímto neduhem velice rády smířily výměnou za to, že jim bude nové LG zvonit v kabelce.

Novinka se líbí především dámám a to i přesto, že používá tak trošku pohřební černou barvu. Povrchová úprava se ale příliš nepovedla, jelikož na lesklých plochách zůstane viditelná i sebemenší nečistota. Zadní část přístroje včetně baterie je pak vyrobena z pogumovaného plastu, jehož černá matná barva je doplněna o miniaturní lesklé fragmenty hnědého odstínu, což dodává telefonu na eleganci. Rozměry přístroje jsou 93 × 47 × 21 mm a váha se ustálila na příjemné hodnotě 95 gramů.

Pravý bok přístroje ukrývá klávesu pro rychlé spuštění fotoaparátu či přehrávače mp3, na straně protější nalezneme kolébkovou klávesu pro úpravu hlasitosti reproduktoru. Nad touto klávesou je zaslepený konektor pro připojení stereofonních sluchátek, která naleznete v základním balení. Jeho záslepka je napevno připevněna k tělu přístroje. Vespod je již klasiky umístěn systémový konektor, v pravém horním rohu pak najdete i poutko pro upevnění šňůrky.

LG samozřejmě nezapomnělo ani na integrovaný fotoaparát. Ten vykoukne až po vysunutí přístroje, je tak v kapse velmi dobře chráněn proti nečistotám či poškrábání. Jeho objektiv je doplněn nejen jednoduchým zrcátkem, ale také přisvětlovací diodou.

Klávesnice a ovládání - šup sem, šup tam

V zavřeném stavu jsou na přístroji dostupné dvě kontextové klávesy, klávesy pro ovládání hovoru a korekční klávesa C. Uprostřed se pak usadil hlavní ovládací prvek, kterým je pětisměrná navigační klávesa. Její střed slouží k potvrzování. Nad shlukem těchto funkčních kláves se nachází malý vystouplý pruh plastu určený k pohodlnému vysouvání telefonu a samozřejmě displej. Ten je aktivní (TFT) a dokáže na rozlišení 128 × 160 obrazových bodů zobrazit až 262 tisíc barev.

Jednotlivé směry kurzorové klávesy mají pro výrobce již klasicky přiřazené zkratky pro změnu profilů, vstup do kontaktů, oblíbených položek či speciálního menu pro rychlý přístup ke zprávám či kalendáři. Klávesa se i přes svou titěrnost velice dobře ovládá především díky pogumovanému povrchu. Ze stejného materiálu je pak vyrobena i numerická klávesnice.

U vysouvacích telefonů je téměř zvykem, že horní řada kláves je hůře dostupná kvůli hraně vysunuté části telefonu. Konstrukční řešení LG tento neduh odstranilo, ovládání klávesnice ale znesnadňují naopak vystouplé okraje spodní části telefonu. Jednotlivé řady kláves jsou od sebe odděleny citelným schůdkem, tudíž s orientací nebudete mít velké problémy.

Hlavní menu je tvořeno maticí ikon 3×3, hlouběji zanořené nabídky jsou již pouze textové. V druhé úrovni se lze přepínat v nabídce i pomocí horizontálních směrů. V nabídce se lze rychle pohybovat pomocí číselných zkratek, přístup k hojně využívaným funkcím vám usnadní nabídka oblíbených voleb.

Telefonování a zprávy - email chybí

S novým LG si zavoláte i za velkou louží, podporuje pásma 900, 1800 a 1900 MHz. Telefonování s ním je velmi pohodlné už díky kvalitnímu a dostatečně hlasitému reproduktoru. Především v kanceláři se bude hodit i hlasitý odposlech, při kterém ale reproduktor nepříjemně drnčí. V základním balení naleznete i stereofonní sluchátka, která lze použít jako lehkou handsfree sadu. Díky technologii Bluetooth nebude problém použít bezdrátový headset.

Telefonní seznam pojme až 1000 vícepoložkových záznamů. Ke každému lze přiřadit tři telefonní čísla, faxové číslo a emailovou adresu. Navíc můžete kontaktu přiřadit jednoduchý avatar nebo přímo fotografii či obrázek. Telefon vám před uložením nabídne i zařazení kontaktu do skupiny volajících, které lze přiřadit vlastní vyzváněcí tón. Nabízené profily ale neumožňují vzhledem ke skupinám volajících nastavit filtrování hovorů, záplatou tak budiž podpora vyzváněcích tónů v MP3 formátu.

Kontakty mohou být zobrazeny jako pouhý jmenný seznam, případně lze zvolit i zobrazování čísel či obrázků. Telefon nabídne i možnost volby paměti, tudíž se můžete omezit pouze na tu v telefonu nebo na kartě SIM, případně mít zobrazeny obě naráz. Vyhledávat v seznamu lze podle řetězce znaků, nejpoužívanější kontakty můžete uložit pod číselnou zkratku.

Nabídka zpráv je bohužel ochuzena o možnost práce s emaily. V telefonu tak nejdete pouze podporu zpráv SMS, EMS a MMS. Při psaní můžete využít služeb slovníku T9, který píše s diakritikou ale před odesláním ji odstraní. Pokud nejste zastánce prediktivního psaní, můžete slovník natrvalo vypnout. Velmi nepříjemné je ale přepínaní mezi malým a velkým písmem. Mezi tyto režimy se totiž stále plete režim psaní čísel, což je velmi otravné a zpočátku si jistě slušně zanadáváte.

Při psaní zpráv máte k dispozici přehled jak o napsaných znacích, tak o počtu zpráv, do kterých bude výsledný text rozdělen. V případě MMS se počítá velikost zprávy v kB. Telefon disponuje pamětí na 150 zpráv SMS, multimediální zprávy pak využívají sdílenou paměť telefonu o velikosti 64 MB.

Organizace a data - šnek v rouše beránčím

Organizovat čas vám nové LG pomůže především díky nabízenému kalendáři. Můžete do něj ukládat jednoduché události, kterým lze nastavit kromě času a data konání i datum jejich vypršení. Události mohou být opakované, samozřejmostí je i možnost přidání jejího popisu.

Využít můžete i jednoduchých poznámek, jejichž délka je omezena na padesát znaků. K buzení pak můžete využít hned pět na sobě nezávislých opakovaných budíků. Hodit se bude i přehled světových časů, převodník jednotek nebo jednoduchá kalkulačka.

LG S5200 bohužel není žádný datový rychlík. V dnešní době je pouhá podpora technologie GPRS skutečně málo. Alespoň ji ale LG nabízí v nejvyšší možné konfiguraci, tedy třídě 10 (4 + 2 timesloty). Telefon lze využít jako modem, k počítači jej připojíte pomocí dodávaného USB kabelu nebo díky bezdrátové technologii Bluetooth. Výrobce toto LG obdařil i jednoduchým softwarem, který umožní synchronizaci kontaktů a poznámek v kalendáři s Outlookem či jiným organizačním programem. Samozřejmostí je wapový prohlížeč (WAP 2.0).

Zábava - povedený fotoaparát

Zábavním funkcím již tradičně kraluje vestavěný fotoaparát. Ten má u LG maximální rozlišení 1,23 Mpix, zvolit lze i menší včetně hojně využívaného VGA. Před samotným fotografováním můžete nastavit kvalitu snímku, vyvážení bílé či jas. Nabídnuta je i funkce samospouště či čtyřnásobného digitálního zoomu. Tmavé scény lze přisvětlit vestavěnou diodou, pohrát si lze i s efekty nebo zvolit režim sekvenčního fotografování. Tím ale veškerá práce se snímky končí, v telefonu dále upravovat nejdou.

Telefon si kromě fotografií poradí i s videem, jehož maximální rozlišení je 176 × 144 obrazových bodů. Kromě samospouště a logicky i sekvenčního snímání lze u něj využít stejné funkce jako u focení statických snímků. Kvalita fotografií nás u tohoto LG mile překvapila. Poradí si i s ostrým světlem, fotky nepřepaluje a jsou příjemně ostré. Jednoduše máme čest s velmi dobrým fotomobilem.

Další funkcí telefonu pro dlouhé chvíle je vestavěný MP3 přehrávač. Ten je degradován velikostí paměti (64 MB) a i hlasitostí přehrávaných skladeb. Při použití přiložených sluchátek hraje hudba i při nejvyšší možné hlasitosti tak nějak potichu. Pro komorní posluchače to plně postačuje, pro požitek z hlasité hudby se ale raději poohlédněte jinde.

Samotný přehrávač je poměrně slušně vybaven, umožňuje náhodné přehrávání i opakování skladeb, k dispozici je i jednoduchý grafický ekvalizér. Nevýhodou je pak nemožnost jeho práce na pozadí, což LG nezachrání ani efektními animacemi při přehrávání.

V telefonu naleznete i dvě povedené hry, z nichž jedna procvičí vaši reakční dobu, druhá pak logické myšlení. Pokud vás z nich začne bolet hlava, nezoufejte. Další hry můžete dohrát díky podpoře technologie Java ve verzi 2.0.

Suma sumárum

Proč ho koupit? povedený design

MP3 přehrávač

Bluetooth

dílenské zpracování

fotoaprát Proč ho nekoupit? malá paměť

nepříjemné přepínání režimu psaní SMS

malá hlasitost MP3

vysoká cena Kdy? únor 2005 Za kolik? 8 899 Kč včetně DPH

Řekněme si to na rovinu - LG S5200 to bude mít na trhu velmi těžké. Jako největší konkurenti se mu postaví modely zvučnějších značek, především pak Samsung D500e nebo kouzelná novinka od Nokie, model 6111. Konkurenci najde jistě i ve starších vysouvacích modelech Siemensu, které s poklesem ceny nabízejí i lepší výbavu.

Plusem LG je ale bezesporu velmi líbivý vzhled a jeho osobitost, která je skutečně originální, mínusem pak nedotaženost nových funkcí a především cena, která se nám zdá skutečně vysoká. Je ale nutné pochválit výrobce za snahu opustit segment ryze stylových telefonů a pomaloučku polehoučku mířit výše. I zde se totiž skrývají zákazníci, kteří by si rádi podobný telefon koupili - budiž toho důkazem manažerský Samsung D600e.