LG S5100 - nové véčko s 1,3 Mpix fotoaparátem

LG připravuje nové véčko vybavené 1,3 megapixelovým fotoaparátem, které by se mělo začít prodávat do konce letošního roku. Novinka s označením S5100 je vlastně výsuvný model S5200, o kterém jsme vás informovali zde, v rozevírací konstrukci a navazuje na model S5000. Technická specifikace obou modelů je stejná a ve výbavě tedy najdeme Bluetooth, GPRS třídy 10, Wap 2.0, MP3 přehrávač a šedesátičtyřhlasé polyfonní vyzvánění. Vestavěná paměť telefonu má hodnotu 68 MB a není ji možné rozšířit pomocí paměťových karet. Hlavní displej LG S5100 má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Vnější displej s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů dokáže zobrazit 65 000 barev. Oba displeje by měly být aktivní (TFT). Rozměry LG S5100 jsou 90 x 46 x 23 milimetrů.