Váš pes už nezůstane nikdy doma sám, robot vám ho pohlídá

Kutálecího robota si už na podzim užili fanoušci nového dílu sci-fi filmu Star Wars víc než dost, jeho replika se dokonce jako hračka ovládaná pomocí mobilu začala prodávat (více v článku na Technet.cz). Rok 2016 však bude ve znamení skutečného kutálecího se robota od LG, který má i praktické využití.

Robot je sám o sobě velký zhruba jako cukrový meloun. Do pohybu jej však neuvede kutálení, ale pouze otáčení jedné z polokoulí, které jsou navíc rozděleny nepohyblivou prostřední částí. Robot se tak vlastně spíše sune než kutálí. A navíc velice laxně, do vyšších rychlostí se mu zrovna dvakrát nechce.

V jeho výbavě najdete jednak 8megapixelovou kameru, kterou můžete odkudkoliv přes internet sledovat, co se okolo robůtka děje, tak mikrofon a reproduktor. Takže nejenom zjistíte, co váš pes doma tropí za neplechu, ale ještě ho na dálku můžete okřiknout. A nebo si s ním právě za pomocí robota třeba i hrát. Zejména chovatelé koček ocení integrované laserové ukazovátko.

Robota můžete jak ovládat pomocí mobilu sami, tak ho poslat na výpravu po domácnosti za pomocí automatiky. Robot dojede prakticky kamkoliv, kde je rovný povrch a kam sahá vaše wi-fi.

Domácí zvířata nejsou jediným zaměřením robota. Můžete s ním ovládat také celou řadu domácích spotřebičů, jako třeba televizi, reprosoustavu nebo klimatizaci. Zkrátka cokoliv, na co se robot dokáže bezdrátově, ať už pomocí wi-fi nebo infraportu, připojit.

A jak je to s robotem v praxi? Z předváděcího provozu na stánku LG jsme byli spíše rozpačití. Robot se spíše potácí ode zdi ke zdi, než aby cíleně jezdil po prostoru. Pokud jste někdy viděli, jak fungují automatické vysavače, dokážete si udělat vlastní obrázek. Doufáme, že LG ještě do uvedení robota společně s modelem LG G5 trochu doladí a my dostaneme zajímavou možnost, jak na dálku hlídat domácí mazlíčky.