LG posouvá kvalitu displejů. Quad HD je nejjemnější i nejtenčí

Nový příspěvek do kategorie displejů pro chytré telefony potvrzuje trend, že se úhlopříčka bude i v nejbližší budoucnosti zvětšovat. Ostatně to naznačil nedávno představený LG Optimus G2 s 5,2palcovým Full HD panelem (1 080 × 1 920 bodů). Zatímco "gé dvojka" má v porovnání se svými konkurenty (Samsung Galaxy S4, HTC One) displej o něco málo hrubší (423 PPI vs. 440 PPI u Galaxy S4 a 468 PPI u One), právě představená Quad HD AH-IPS LCD obrazovka posune hranice zase o kousek dál.

Jak napovídá označení, displej má v porovnání s HD panelem (720 × 1 280 bodů) čtyřnásobek pixelů a tedy dvojnásobné rozlišení 1 440 × 2 560 obrazových bodů. To znamená jejich nebývalou hustotu 538 bodů na palec. Připomeňme, že schopnost zdravého oka rozlišit jednotlivé pixely při držení smartphonu v běžné vzdálenosti, tedy zhruba 25 cm od oka, končí někde u hranice 340 PPI. Právě kvůli tomuto limitu pojmenovala společnost Apple v roce 2010 displej iPhonu 4 jménem Retina (sítnice). Je tedy jisté, že rozeznat dva sousedící pixely půjde u nového displeje LG pouze s použitím lupy s dostatečným zvětšením.

Nový displej LG má zobrazovat webové stránky stejně jako na PC, což prý současné FHD displeje zvládají jen ze 75 procent. Ačkoli má displej úhlopříčku 5,5 palce, jen 1,2mm obvodový rámeček dovolí panel napasovat do smartphonu, který se od současné špičky vlastně nemusí lišit. Velmi nízká tloušťka pouhých 1,21 mm pak dovolí snížit celkové rozměry smartphonu v pase. V porovnání s 5,2palcovým FHD displejem vrcholného modelu LG G2 je nový panel o 12 % tenčí. Díky použitému substrátu LTPS (Low Temperature Poly-Silicon) má displej jas až 430 nitů.

Společnost DisplaySearch odhaduje, že by LG mohlo v příštím roce vyrobit okolo 765 milionů kusů displejů s tímto substrátem. Kromě vysokého rozlišení a jemnosti zobrazení totiž zobrazovač nabízí i energeticky úsporný provoz, což je velmi důležitý argument.