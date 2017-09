Smartphone skoro bez rámečků můžete mít už za 9 000 Kč. Recenze LG Q6

Bezrámečkové telefony jsou letos jasným trendem. I když vlastně tak úplně bez rámečků nejsou, ovšem o minimalizaci „zbytečného“ prostoru kolem displeje se dnes snaží většina výrobců chytrých mobilů. Jasným příkladem tohoto trendu je i model střední třídy LG Q6, který rozhodně bez rámečků není. I tak je to povedený a především stylový smartphone, který díky svému designu naráží na trhu jen na málo soupeřů.

Ve střední třídě totiž doposud výrobci dbali především na to, aby nabídli smartphony s kvalitnějším zpracováním a solidními funkcemi, design byl jen variací na stále totéž téma. LG Q6 to docela mění, je to skutečně originální smartphone střední třídy.

Vždyť ale rámečky má...

Ano, u většiny takzvaně bezrámečkových telefonů je tohle označení vlastně trochu mylné, i boční rámečky telefony nadále mají. U LG se to ani nesnaží nijak zásadně maskovat, Q6 má po stranách displeje docela dost místa, zhruba stejně, jako jiné telefony této třídy.



Jenže nad a pod displejem je plocha v porovnání s většinou konkurence opravdu minimální. Je tu tak půl centimetru místa, což je prostor, kam se nahoře vejde sluchátko a potřebné senzory včetně čelní kamery, dole pak našlo místo logo výrobce. Telefon je krásně symetrický a na danou úhlopříčku příjemně kompaktní.

LG se totiž do těla standardního modelu s úhlopříčkou pod pět palců podařilo vměstnat displej s úhlopříčkou 5,5 palce. Navíc, podobně jako u top modelu G6 je tu displej v rozích zaoblený, což koresponduje se zaoblením rohů telefonu a displej tak hezky kopíruje ony minimální rámečky telefonu.

Plusy a minusy Proč koupit? povedený design

velký displej v kompaktním těle

slušná cena

Proč nekoupit? slabší procesor

chybí čtečka otisků

místy nedotažené UI Kdy? V prodeji Za kolik? 8 990 Kč

Je to k něčemu?

Upřímně ne, možná je to spíš trošku komplikace, ale v tomto případě jde o styl. Poloměr zaoblení rohů displeje je tu ještě větší než u G6, a tak je displej díky tomu hodně výrazný, zaoblení si hned každý všimne. V uživatelském prostředí to ovšem může přinášet trochu komplikace, třeba na horní notifikační lištu se kvůli tomu nevejde tolik informací jako u běžných telefonů. Pro krásu je však třeba něco občas strpět a toto je podle nás přijatelný ústupek.

Pozornému oku neujde, že zaoblení displeje je u Q6 trochu kostrbatější než u špičkových a drahých telefonů. Ve spodní části se nám také zdá, že displej nemá úplně rovnoměrné podsvícení. Tady by určitě mělo LG zapracovat na kvalitě – není to opět zásadní problém, ale pro některé zákazníky, kteří si Q6 vyhlédnou právě kvůli vizuálnímu efektu celého přístroje, může tohle být nepříjemné. Přitom displej jako takový je povedený, rozlišení 1 080 x 2 160 pixelů je dostatečné a IPS technologie zaručuje dobré barevné podání.

Co zbytek, je zpracování v pořádku?

Ano, LG Q6 je poctivě vyrobený smartphone, který vsadil v podstatě na stejné ingredience jako G6 – tedy na kovový rámeček a skleněná záda s broušeným efektem a rozličnými odlesky v různém osvětlení. Vypadá to hezky a byť v detailech je poznat, že G6 je dražší kousek, zpracování Q6 je výborné. Třeba spára mezi zády telefonu a kovovým rámem je opravdu precizní.

A co funkce, jak je na tom?

Q6 je chytrý telefon střední třídy se solidní výbavou, která ovšem ničím zásadním nepřekvapí. Trochu se šetřilo na procesoru, Qualcomm Snapdragon 435 je určen spíš pro telefony nižší střední třídy, ale v kombinaci se 3 GB RAM funguje operační systém Android 7.1.1 plynule a bez větších zádrhelů. Jen Q6 nebude kdovíjak výkonný třeba pro náročnější hry. Telefon také dostal 32 GB vnitřní paměti, což je rovněž dostatečná porce, někteří konkurenti stále spoléhají na poloviční „dávku“.

Jednou z funkčních změn je umístění vypínacího tlačítka: modely LG ho jíž nějakou dobu mívají na zádech a bývá v něm umístěna čtečka otisků prstů, ale Q6 tu tlačítko nemá. Vypínací tlačítko se přestěhovalo na pravý bok. Čtečka otisků chybí úplně.



To je podle nás velká škoda a také jeden z největších nedostatků tohoto modelu. Nevyváží to ani přítomnost funkce odemykání pomocí obličeje – u LG se ji podařilo vyladit tak, že funguje docela dobře, ale ani to není nejjistější volba. Odemykání obličejem totiž chvilku trvá a telefon je potřeba mít nejdále asi půl metru od obličeje, což komplikuje odemykání při vytahování z kapsy. Ale Q6 upřímně patří k telefonům, kde se dá tato funkce používat, byť za plnohodnotnou náhradu čtečky ji nepovažujeme.

K ovládání máme ještě jednu poznámku. LG Q6 je dalším telefonem s poměrem stran displeje 18:9, tedy 2:1. Tomu zatím není Android plně přizpůsoben, což se nemusí líbit některým aplikacím. Naštěstí LG umožňuje detailně nastavit, v jakém módu se mají aplikace spouštět, většina roztažení na celý displej zvládne.

Jaký je fotoaparát?

LG Q6 dostalo dle parametrů vcelku obyčejný foťák. Rozlišení 13 megapixelů je dnes obvyklá věc, víc ale záleží na konkrétním čipu a optice. Optika tu má světelnost f/2.2, což je na hony vzdálené dnešním špičkovým smartphonům a z toho pramení horší kvalita snímků za nedostatečného osvětlení. Focení v horších podmínkách je pro Q6 slabinou, byť snímky nemusí vypadat špatně, uživatel si jen musí při fotografování trochu pohrát a být si vědom toho, co může fotit. Statické scény mohou vypadat dobře, ale dynamické přinesou zklamání. Horší je v takových podmínkách také ostření a fotoaparát celkově pořizuje v takových situacích snímky trochu pomaleji, než bychom si představovali.

Za dobrého světla není ovšem ke stížnostem zásadní důvod. Snímky mají věrné barvy, a byť jim možná trochu chybí detaily, pro běžné používání na sociálních sítích mají určitě více než dostačující kvalitu.



Drobnou výhradu máme k ovládání fotoaparátu – spoušť je při fotografování umístěna příliš u okraje telefonu, což ztěžuje fotografování jednou rukou. Přitom při pořizování snímků v plném rozlišení ve formátu 4:3 je na displeji dost místa, spoušť by se tak mohla posunout trochu ke středu displeje. Také je potřeba si zvykat na to, že z foťáku se vyskakuje speciálním tlačítkem zpět a nikoli klasickou sadou virtuálních ovládacích tlačítek – ta se totiž ve fotoaparátu zcela skryjí.

Zajímavostí je i selfie fotoaparát – ten má dva módy, běžný a širokoúhlý, v obou pořizuje snímky s maximálním rozlišením 5 megapixelů. Světelnost je rovněž f/2.2.

A co výdrž baterie?

Vcelku běžná. Do těla telefonu se vešla baterie s kapacitou 3 000 mAh, což je dnes v dané kategorii vcelku standard. Na jedno nabití telefon vydrží den, při troše skromnosti se lze dostat na dva dny. LG u svého levnějšího modelu ponechalo nabíjení skrze klasický microUSB konektor, bezdrátové doplnění energie u Q6 nečekejme.

Mám si ho pořídit?

Pokud hledáte originální smartphone s povedeným designem a nepříliš vysokou cenou, je LG Q6 výbornou a atraktivní volbou. V současnosti nenajdeme ve střední třídě moc dalších takto originálních přístrojů. Snad jen Sony má v daném segmentu „bezrámečkové“ soupeře: menší XA1 s pětipalcovým displejem s HD rozlišením je levnější, vyjde na 7 490 korun.

A je o malinko větší než LG s mnohem větším displejem. Velké Sony Xperia XA1 Ultra se šestipalcovým displejem je pak oproti LG obrem, vyjde na 10 590 korun.

A to už se skoro dostáváme do teritoria špičkového LG G6, které dnes stojí oficiálně 11 990 korun. To je sice o třetinu více, než kolik stojí Q6, i tak ovšem můžeme dospělejšího sourozence považovat za jednoho z vážných konkurentů Q6.