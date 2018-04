LG pro GSM: nový „klasik“ s barevným displejem

LG se poměrně rychle dotahuje na giganty mezi producenty mobilních telefonů. Momentálně mu patří šesté místo, jen krůček od pátého Sony Ericssonu. Aby se LG dostalo ještě výše, potřebuje posílit svou pozici na poli GSM telefonů, kde zatím příliš silné není. Útok LG na Evropu nesměřuje překvapivě od západu, ale přesně z druhé strany. Možná že to má blíže, možná si nejdřív mapuje terén, ale jedním z prvních evropských trhů, kde má poměrně silnou pozici, je Rusko. Zde LG nabízí již dnes několik modelů ze své nabídky, které se zatím do západní Evropy ještě nedostaly. Proto ani nepřekvapí, že první informace o dvou levnějších novinkách výrobce přicházejí právě z Ruska.

W5300 - low end s pěknou řádkou barev

První a asi atraktivnější novinkou je klasicky koncipovaný telefon s označením W5300. Přístroj je zajímavý především svým displejem, který je barevný a podporuje 65 000 barev, což je u low-endů zatím nevídaný parametr. Výhodou telefonu by vedle barevného displeje a vcelku slušné výbavy měla být i atraktivní cena, která by se mohla u nedotovaného přístroje vejít pod 9000 Kč. Naopak absence GPRS případným úspěchům telefonu neprospěje (tuto skutečnost ale v této chvíli nemůžeme potvrdit).

Všechny fotografie pocházejí ze serveru Mobile-review.com

LG W5300 na první pohled asi nezaujme. Po pravdě, Korejcům jdou lépe véčka a klasicky koncipované telefony postrádají originalitu a nápad. Jsou si docela podobné a nebýt označení výrobce, běžný zákazník by Samsung od LG na první pohled nerozeznal. Ale budiž, někomu se třeba nové LG W5300 bude líbit a potěší jej i jeho rozměry (102 x 44 x 19 mm) a neurazí hmotnost 92 gramů. Telefon podle redaktora serveru Mobile-review.com má jen průměrné zpracování, což u korejského výrobku překvapí, ale jak redaktor dodává, měl k dispozici jen předprodejní verzi telefonu. Drobné výhrady pak měli na ruském serveru i k podsvícení klávesnice, které je prý nerovnoměrné. Telefon se bude dodávat v několika barevných verzích, jeho převážná část ale bude vždy světle šedivá, popřípadě šedostříbrná na zadní části přístroje.

Displej je povedený

Hlavním atributem telefonu je jeho barevný displej, který má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej je pasivní, ale s podsvícením dobře čitelný. Dokáže však zobrazit 65 000 barev, což je v low-endové kategorii velmi nadprůměrná hodnota. Lze předpokládat, že barevné displeje s 256 barvami byly jen nutné intermezzo a v příštím roce se běžným standardem stane 4096 barev a velká část telefonů zvládne i barev 65 tisíc.

Slušná výbava a příjemná obsluha

Funkční výbava telefonu nepřináší nic nového a už vůbec ne převratného. Pokud jste četli naše preview modelu W5200 ,máte jasno i o schopnostech novinky, pokud ne, tak vám výbavu v krátkosti připomeneme. Nejdříve však musíme zdůraznit, že právě u modelu W5200 jsme byli mile překvapeni způsobem ovládání telefonu, které je velmi přívětivé a i tomu, kdo s telefony LG neměl nikdy co do činění, nebude hned od začátku činit problémy. Velmi podobné by to mělo být i u novinky, i když v jejím případě je místo čtyřsměrného ovládacího kříže jen dvousměrný kurzor. Telefon má vnitřní paměť na kontakty, do které se vejde 200 jmen, když ke každému lze přiřadit čtyři čísla a e-mailovou adresu. Velmi dobře jsou na tom i SMS zprávy. Zde telefon nabízí paměť na 110 zpráv a při psaní zprávy vás editor zastaví až po napsání 918 znaků. Telefon samozřejmě podporuje i prediktivní vkládání textu, u ruské verze se jedná o systém eZi, pro západní Evropu ale LG do telefonů dodává slovník T9.

Z dalších funkcí se sluší zmínit slušný kalendář s kapacitou dvaceti poznámek, tři hry (Mobile hawk, Crazy race, Othello). S barevným displejem souvisí i možnost stahování obrázků, které pak lze použít jako spořiče displeje, nebo jeho tapety. Telefonu dále nechybí budík, kalkulačka, polyfonní melodie a světový čas. Celkově se v případě LG W5300 jedná o slušný low-endový telefon, jehož cena odpovídá použití barevného displeje. V této chvíli nevíme, kdy se telefon začne prodávat v Evropě, v Rusku se tak stane hned po Novém roce. Podle našich informací ale v příštím roce vstoupí LG s mobilními telefony i na náš trh, takže se možná tohoto telefonu dočkáme i na pultech našich prodejen.