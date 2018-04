LG připravuje dvě véčka a jeden vysouvací model

LG uvede v nejbližších dnech tři nové modely. LG S1000 je model střední třídy s bohatou výbavou vysouvací koncepce. Model S5000 je véčko vyšší třídy s megapixelovým fotoaparátem a LG U880 je nový UMTS telefon véčkové koncepce.

LG S1000 – výsouvací střední třída

LG S1000 je vysouvací model, který je vybaven VGA fotoaparátem se snímačem typu CMOS s čtyřnásobným digitálním přiblížením. Displej telefonu je pasivní (CSTN) a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 000 barev. Ačkoliv je telefon vybaven MP3 přehrávačem, vestavěná paměť má hodnotu pouze 1,5 MB. Paměť je však možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu miniSD. Telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Výbava zahrnuje Wap 2.0, Javu, hlasový záznamník, hlasové vytáčení a šedesátičtyřhlasé polyfonní vyzvánění ve formátu MIDI. Vyzváněcí melodie mohou být také ve formátu MP3.



LG S1000.

Další výbavu obstarává kalendář, budík, stopky, světový čas a kalkulačku. Telefonní seznam pojme 255 kontaktů. Výdrž telefonu je 100 hodin v pohotovostním stavu nebo dvě a půl hodiny hovorového času. Rozměry LG S1000 jsou 85 x 44,5 x 23 milimetrů a hmotnost je 85 gramů. Zajímavostí je, že tento model již před časem představil rusko-korejský výrobce Voxtel a v nabídce ho již má německý diskontní řetězec Aldi pod označení Tevion.

LG S5000 – elegantní véčko s megapixelovým fotoaparátem

Další novinkou od LG je véčko S5000, které je vybaveno 1,3 megapixelovým fotoaparátem, MP3 přehrávačem a Bluetooth. Hlavní displej telefonu má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Zatímco hlavní displej je aktivní (TFT), vnější je vyroben technologií OLED a dokáže zobrazit 65 000 barev. Vnější displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Ve výbavě se nachází Wap 2.0, Java MIDP 2.0 a čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění ve formátu MIDI. Vyzvánění může být také ve formátu MP3.



LG S5000.

Další výbavu obstarávají klasické funkce jako je kalendář, budík, stopky, kalkulačka, fotoalbum, světový čas a hry. Vestavěná paměť má hodnotu 40 MB a není ji možné rozšířit pomocí paměťových karet. Rozměry LG S5000 jsou 90 x 46 x 23 milimetrů a hmotnost je rovných 100 gramů. Výdrž telefonu v pohotovostním režimu je až 200 hodin nebo 4 hodiny hovorového času.

LG U880 – nové véčko pro UMTS

Operátor Hutchinson Three připravuje do své nabídky v brzké době přidat nové LG U880, které je po Samsungu Z500 jediným v Evropě nabízeným 3G telefonem s anténou integrovanou do těla přístroje. Tento model je vybaven 1,3 megapixelovým fotoaparátem, který je otočný a tak telefon podporuje videohovory. Výbava telefonu zahrnuje Bluetooth, MP3 přehrávač a vestavěnou paměť o velikosti 80 MB je možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu TransFlash. Hlavní displej telefonu dokáže zobrazit 262 000 barev vnější 65 000 barev. Mimo pásma WCDMA 2100 MHz telefon podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz). LG U880 se bude dodávat se dvěmi bateriemi s kapacitami 840 a 1100 mAh.



LG U880.

Všechny tři nové modely se začnou prodávat v nejbližší době. Prozatím není potvrzeno, že se některý z nových modelů bude prodávat i na českém trhu. V této chvíli neznáme ani ceny novinek. Jen u modelu S1000 lze očekávat cenu okolo 4 500 až 5 000 Kč. U ostatních dvou novinek si cenu nedovolíme odhadovat. Cenotvorba LG je nevyzpytatelná.