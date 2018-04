LG předvedlo skvěle vybaveného nástupce Prady: máme se nač těšit

Tak jako všichni výrobci, i LG se snaží vytěžit co nejvíce ze svých úspěšných modelů. Zdá se, že především koncept, který předvedlo LG v modelu Prada, hned tak nezemře. To není nic neobvyklého, postupné vylepšování úspěšných mobilů používá hodně výrobců.

Jenže například oproti Motorole a jejímu RAZRu nedělá LG jen stále stejné kopie s přidáním pár funkcí. Ovládání pomocí dotykového displeje stále rozvíjí a vylepšuje, skvělým příkladem mohou být dva modely, které měly v Berlíně světovou premiéru – KU990 s 5Mpix fotoaparátem a smartphone s Windows Mobile KS20. Zejména u KU990 je patrné, jaký krok kupředu v uživatelském rozhraní vývojáři od Prady udělali. Jenže například oproti Motorole a jejímu RAZRu nedělá LG jen stále stejné kopie s přidáním pár funkcí. Ovládání pomocí dotykového displeje stále rozvíjí a vylepšuje, skvělým příkladem mohou být dva modely, které měly v Berlíně světovou premiéru – KU990 s 5Mpix fotoaparátem a smartphone s Windows Mobile KS20. Zejména u KU990 je patrné, jaký krok kupředu v uživatelském rozhraní vývojáři od Prady udělali.

LG KU990 – foťák s mobilem

Odezva uživatelského rozhraní tohoto telefonu je rozhodně rychlejší než u Prady, a displej je navíc mnohem přesnější. Asi největším lákadlem tohoto přístroje je ale 5Mpix fotoaparát s manuálním (!) ostřením. Objektiv na zadní straně přístroje je dostatečně velký a je od stejného výrobce jako u modelu Shine (Schneider-Kreuznach). To je obojí příslibem, že výsledné fotografie by nemusely být úplně špatné.

Specialitkou, která není v mobilním světě moc často k vidění, je manuální ostření pomocí kolečka kolem objektivu. Na vzorcích, které jsme měli možnost zkusit na veletrhu, ovšem fungovalo jen částečně. Podle vývojářů se na telefonu ještě pracuje. Fungoval už ovšem xenonový blesk, který bude velkým plusem hlavně v interiérech, podobně jako je tomu i u Sony Ericssonu K800i. LG jako plus uvádí i podporu citlivosti až do hodnoty 800, máme ale velký strach, že podobně jako u některých kompaktních fotoaparátů to bude znamenat jen obrovské množství šumu.

Modelu KU990 nechybí ani optická stabilizace obrazu, TV OUT výstup, a měl by dokonce zvládnout sérii až 120 snímků za sekundu, bohužel jen v rozlišení QVGA (320 x 240 bodů). Zajímavostí je pak možnost pořízené fotky editovat přímo na displeji telefonu a dokreslit či dopsat k nim něco pomocí dotykového pera.

Slušnou výbavu telefonu jen podtrhuje podpora HSDPA (3,6 Mb/s) a možnost nahrávat videa i fotografie přímo na internet. Nechybí podpora přehrávání videa ve formátu DivX či prohlížeč dokumentů ve formátu Microsoft Office.

Telefon má rozměry 103,5 x 54,4 x 14,8 mm, displej má úhlopříčku 3“ a pracuje v rozlišení 240 x 400 bodů při 262 tisících barev. Na opravdu jasném obrazu displeje se údajně podílí technologie Mobile XD Engine, ale bližší informace k ní nemáme.

Ostatně na informace o tomhle zajímavém modelu byli všichni na stánku LG opravdu velmi skoupí. Přestože byl přístroj běžně k vidění na stánku hned v několika exemplářích, okolo stojící personál naprosto nesmyslně bránil ve focení. Přesto jsme – jako jedni z mála – pár obrázků ukořistili.

LG KS20 – opravdu krásný smartphone

Pokud vás uchvátila Prada, ale od telefonu přece jen chcete o něco více než jen hezký vzhled, musí vás LG KS20 naprosto nadchnout. Vypadá totiž doopravdy skvěle, má příjemné rozměry 99,5 x 58 x 12,8 mm a váží příjemných 95 gramů. Nabídne jen mírně menší displej než KU990 – 2,8“, ovšem stejné rozlišení i počet barev.

A co je nejdůležitější, uvnitř tohoto přístroje se ukrývá operační systém Windows Mobile 6. Nepodařilo se nám bohužel zjistit, jaký procesor se v přístroji ukrývá, odezva byla ale poměrně slušná, takže odhadujeme takt nad 300 MHz. Uživatelská paměť přístroje je standardních 128 MB, ale můžeme ji rozšířit s pomocí Micro SD karty.

Naprosto bezproblémová je potom konektivita s okolím, přístroj nabízí wi-fi, ale také podporu HSDPA (3,6 Mb/s). Nechybí ani Bluetooth či TV-OUT, a kromě pracovních nástrojů (Mobile Office, Push E-Mail) nabídne přístroj i FM rádio či 2 Mpx fotoaparát. Při prohlížení internetu (a pochopitelně nejen při něm) lze přístroj přepnout na šířku a webové stránky pak vypadají opravdu dobře.

LG KE970 a LG KU970 – Shine in Black a 3G

Od začátku patří LG Shine do Black Edition, je pravda, že u stříbrného modelu to moc nedávalo smysl. To u jeho titanového bratříčka je to něco jiného, a Shine vypadá opravdu dobře. Černé tělo tomuhle kovovému kousku doopravdy sluší, dokonce na živo vypadá výrazně lépe než na fotografiích (a to i na těch produktových). Jinak se ale uvnitř mnoho nezměnilo a tak má titanová verze stejné parametry jako původní Shine.

To u modelu KU970 to je přesně naopak. Zvenku vypadá jako starý dobrý Shine, ale uvnitř se změnilo mnohé. Především přibyla podpora 3G, a to včetně HSDPA 3,6 Mb/s. Navíc je k dispozici celkem 512 MB uživatelské paměti a přístroj podporuje Mass Storage. Jen doufejme, že MP3 přehrávač je předělaný. Bohužel, ani s jedním z nových modelů Shine česká pobočka v tuto chvíli nepočítá.

LG KU250 – 3G pro šetřílky

Na tenhle model se naopak mohou těšit naši sousedé na Slovensku už v těchto dnech, o uvedení na český trh se intenzivně jedná s jediným českým operátorem, který má 3G (CDMA v to nepočítaje). Je ale možné, že bychom se mohli dočkat také. Hlavní výhodou tohoto modelu je jeho cena, má to být nejlevnější 3G přístroj na trhu.

Přitom nevypadá vůbec špatně, má příjemné rozměry 110,9 x 46,7 x 15,6 mm a pohodlnou klávesnici. Displej má úhlopříčku 1,7“, zvládne 262 tisíce barev a pracuje v rozlišení 176 x 220 bodů. Ve výbavě nechybí Bluetooth, multimediální přehrávač či slot pro paměťovou kartu Micro SD.