LG představilo zmenšené G3 s. Pořád je velké a dostalo lákavou cenu

LG se i u svého zmenšeného topmodelu tak trochu vyhýbá přímé konfrontaci s tradičními soupeři. Vlajkové G3 je totiž výrazně větší než třeba Samsung Galaxy S5 či HTC One, podobně i zmenšené LG G3 s rozhodně nepatří mezi mini modely. Velikostí totiž odpovídá právě zhruba zmíněným topmodelům konkurence, však také dostal tento typ pětipalcový displej. Cenovkou však LG G3 s míří tak, aby právě zmenšené topmodely i špičkové přístroje soupeřů zasáhlo co nejvážněji.

Telefon totiž vstoupí na trh v srpnu za atraktivních 8 990 korun, což je výrazně méně, než kolik si Samsung řekne za Galaxy S5 mini nebo HTC za One mini 2. Výbavou se jim přitom G3 s přinejmenším vyrovná, někdy je i překonává. Nejvíce se úspory u LG projevily na displeji. IPS panel totiž dostal HD rozlišení, tedy 1 280 x 720 pixelů, což jasně značí, že G3 s nemíří do nejvyšších pater. Na druhou stranu bude rozlišení určitě dostačující, LG se jím ovšem také dostává do teritoria mnohem levnějších lákavých smartphonů začínajících čínských značek.

O pohon telefonu se stará čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400 s taktem jader 1,2 GHz, dále je tu 1 GB RAM a 8 GB uživatelské paměti s možností rozšíření kartami microSD. Operačním systémem je tu Android 4.4.2 KitKat a baterie má slušnou kapacitu 2 540 mAh. Rozměry telefonu jsou 137,7 x 69,9 x 10,3 mm, což znamená, že je G3 s o něco menší než topmodely soupeřů, avšak větší než jejich zmenšené varianty.

Design vychází z velkého modelu G3, jen se tu mírně zmenšila zaoblení rohů. Provedení z plastů s imitací broušeného kovu tu však zůstává, stejně jako umístění ovládacích tlačítek na zadní straně telefonu. LG se i u tohoto modelu chlubí minimálními rámečky displeje, ten zabírá 74,1 % čelní plochy.

Zatímco někde ve výbavě LG G3 s trochu šetří, v jiných oblastech se to příliš neprojevuje. Telefon střední třídy tak dostal dnes už téměř povinnou podporu sítí LTE. Za pozornost stojí i fotoaparát, který sice oproti topmodelu přišel o stabilizaci obrazu i několik megapixelů, ale zachovává bleskurychlý laserový systém ostření. Rozlišení je 8 megapixelů, což je jistě stále dostačující hodnota.